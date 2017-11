Mehr Busse fürs Zittauer Gebirge Ab 10. Dezember fahren die Busse auf zum Teil geänderten Linien. Davon sollen Einheimische und Touristen profitieren.

Am Olbersdorfer Wendeplatz treffen sich schon heute die Busse verschiedener Gebirgslinien. Auch künftig kommt dem Wendeplatz eine große Bedeutung zu. © Rafael Sampedro

Landkreis. Touristische Ziele im Süden des Landkreises Görlitz, wie das Großschönauer Trixi-Bad, das Jonsdorfer Schmetterlingshaus, die Burg- und Klosteranlage auf dem Berg Oybin und das Erholungsgebiet am Olbersdorfer See sollen bald noch besser mit dem Bus erreichbar sein. Dabei sollen Änderungen auf den Buslinien 1,4,5 und 6 helfen, die mit dem neuen Fahrplan ab dem 10. Dezember in Kraft treten. Darüber informiert der Zweckverband Verkehrsverbund Oberlausitz-Niederschlesien (Zvon). Mit den teilweise geänderten Linienführungen soll das Angebot des öffentlichen Personennahverkehrs im Zittauer Gebirge für Einheimische und Touristen attraktiver gemacht und dabei touristische Höhepunkte besser miteinander verknüpft werden.

Laut Information des Zvon führt künftig die Linie 1 von Zittau über Hörnitz und Mittelherwigsdorf nach Hainewalde und Großschönau. Am Wochenende und in den Ferien startet die Linie 4 in Zittau und fährt über Hörnitz und Bertsdorf nach Großschönau und Waltersdorf. Die Linie 5 verbindet Zittau, Olbersdorf, Jonsdorf und Waltersdorf miteinander. Zwischen Zittau, Olbersdorf, Oybin und Lückendorf pendelt wiederum die Linie 6. Alle vier Buslinien fahren laut Zvon im Zweistundentakt zwischen den jeweiligen Start- und Zielorten hin und her. Bei der Linie 1 gibt es dieses Angebot allerdings vorerst nur in den Ferien. Die Linien 1 und 4 fahren dabei im Stadtgebiet Zittau wie die Stadtbuslinie A. Durch dieses vernetzte Pendeln der beiden Buslinien ergibt sich in den Ferien zwischen dem Bahnhof Zittau und Hörnitz ein stündliches Busangebot, schreib der Zvon in seiner Mitteilung. Änderungen ergeben sich mit dem neuen Fahrplan auch für die Linie 5. Der Bus der Linie 4 soll am Endpunkt in Waltersdorf zur Linie 5 werden und sofort über Jonsdorf und Olbersdorf zurück nach Zittau fahren. „Das Gleiche passiert in der Gegenrichtung“, schreibt der Zvon. „So werden die Freizeit-Oase am Olbersdorfer See, Bertsdorf und das Trixi-Bad per Fahrplan an das Zittauer Gebirge angeschlossen.“ Auch die Linien 5 und 6 fahren alle zwei Stunden zueinander versetzt, so dass sich zwischen Olbersdorf und Zittau in den Ferien und am Wochenende ein Stundentakt ergibt.

Alle vier genannten Linien haben am Bahnhof in Zittau Anschluss an die Regionalbahnen von und nach Cottbus. Nach Inbetriebnahme des Zittauer Bahnhofes, der derzeit umgebaut wird, und der Umsetzung des Zvon-Zielnetzes im Dezember 2019 bestehen dann auch jeweils gesicherte Anschlüsse von und nach Dresden sowie nach Sanierung des polnischen Abschnittes zwischen Zittau und Hrádek (nad Nisou) auch von und nach Liberec beziehungsweise Varnsdorf. Laut Zvon profitieren so vom neuen Fahrplans Einheimische wie Touristen gleichermaßen.

Bisherige Busnutzer sollten laut Zvon aber auch wissen, dass durch die Verlängerung der Buslinien 4, 5 und 6 sowie die gesicherten Anschlüsse zwischen den Linien 5 und 6 am Olbersdorfer Wendeplatz die bisherige Buslinie 13 (Großschönau–Waltersdorf–Jonsdorf–Olbersdorf–Oybin–Lückendorf) entfällt. Das Angebot übernehmen die Linien 3 (nur an Schultagen) sowie 4, 5 und 6. Das Fahrplanangebot an den Schultagen bleibt auf den genannten Linien zunächst unverändert. Die Linie 7 (Zittau–Eichgraben–Lückendorf) wird künftig nur noch an Schultagen bedient. An den anderen Tagen ist Lückendorf im Zweistundentakt mit der verlängerten Linie 6 erreichbar. Zugleich wird laut Zvon die Linie 48 in den Ferien nur noch zwischen Neugersdorf und Großschönau fahren. (szo)

zur Startseite