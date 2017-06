Mehr Busse fürs Zittauer Gebirge Das Fahrplanangebot wird mit Start der Sommerferien attraktiver. Nicht nur zwischen Olbersdorfer See und Waltersdorf.

Die Linie 5 fährt ab 24. Juni alle zwei Stunden zwischen den jeweiligen Start- und Zielorten. © Thomas Eichler

Mit Beginn der Sommerferien wird das Fahrplanangebot an den Sonnabenden, Sonn- und Feiertagen im Zittauer Gebirge erweitert. Darüber informiert das Landratsamt Görlitz. Ab dem 24. Juni fahren die Linien 4, 5, 6 und 13 alle zwei Stunden zwischen den jeweiligen Start- und Zielorten. Die Linie 4 fährt dabei im Stadtgebiet Zittau an den Wochenenden analog der Stadtbuslinie A, wird bis nach Großschönau verlängert und ersetzt die bisherigen Fahrten auf der Linie 1. So wird die Freizeit-Oase am Olbersdorfer See und auch Bertsdorf nun per Fahrplan an das Gebirge angeschlossen. In Großschönau am Bahnhof fährt die Linie 4 dann weiter als Linie 13 und verbindet Großschönau, das Trixi-Bad, Waltersdorf, Jonsdorf, Olbersdorf, Oybin und Lückendorf miteinander. Am Wendeplatz in Olbersdorf bestehen wie bisher gesicherte Anschlüsse von und nach Zittau. Die Linien 5 und 6 verkehren alle zwei Stunden zueinander versetzt, sodass sich zwischen Olbersdorf und Zittau ein Stundentakt ergibt.

Die Linie 4, 5 und 6 haben am Bahnhof in Zittau Anschluss an die Regionalbahnen nach Cottbus. Nach Inbetriebnahme des Zittauer Bahnhofes, der derzeit umgebaut wird, und Umsetzung des Zvon-Zielnetzes im Dezember 2018 bestehen dann zudem auch jeweils gesicherte Anschlüsse von und nach Dresden sowie nach Sanierung des polnischen Abschnittes zwischen Zittau und Hradek n. N. auch von und nach Liberec bzw. Seifhennersdorf. Das Fahrplanangebot von Montag bis Freitag bleibt auf den genannten Linien zunächst unverändert. (SZ)

Detaillierte Fahrpläne und weitere Informationen: www.zvon.de

zur Startseite