Mehr Bootsliegeplätze ab Mittwoch Etwa die Hälfte der 48 neuen Fingerstege im Hafen Klitten sind schon vermietet. Das nützt Bootsbesitzern und Boxberg.

zurück Bild 1 von 2 weiter Solche 130 tonnenschwere Betonteile werden auch bei Sturm dafür sorgen, dass die neuen Stege im Hafen Klitten kaum verrücken. © Joachim Rehle Solche 130 tonnenschwere Betonteile werden auch bei Sturm dafür sorgen, dass die neuen Stege im Hafen Klitten kaum verrücken.

So sieht die erweiterte Schwimmsteganlage im Hafen Klitten in einer Visualisierung des Bergbausanierers LMBV aus.

Nach der Bauberatung am Mittwoch kann Hafenmeister Gerhard Stübner eine gute Nachricht verkünden. Der erste Steg unterhalb der bereits bestehenden ist installiert. Als Nächstes werden die sogenannten Fingerstege daran angebaut. Das sind die, an denen Bootseigner ihre Wasserfahrzeuge festmachen. „Wir arbeiten daran, dass heute in einer Woche der Weststeg für Wassersportfreunde schon zur Verfügung steht“, sagt der Hafenmeister. In der vergangenen Woche hatten die Bauarbeiten am Hafen Klitten begonnen, die die Schwimmsteganlage um insgesamt 90 Liegeplätze erweitern. Bereits am 24. und 25. April waren insgesamt 128 Schwergewichtsanker für die neuen Stege am Bärwalder See angeliefert worden.

Für diese sogenannte zweite Ausbaustufe am Klittener Ufer des Bärwalder Sees zeichnet der Bergbausanierer Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungsgesellschaft mbH, kurz LMBV, verantwortlich. Der Ausbau umfasst das Errichten eines zusätzlichen östlichen Steges aus vier jeweils 20 Meter langen Betonschwimmelementen und einem Kopfsteg von 20 Meter Länge bei einer Breite von je 2,50 Meter. Die Gesamtlänge des Steges beträgt dann etwa 80 Meter. Der westliche Steg entsteht aus fünf Betonschwimmstegen von 15 beziehungsweise 20 Meter Länge bei einer Breite von 2,50 Meter. Die Gesamtsteglänge liegt hier bei ungefähr 90 Meter. Die Erweiterung der Schwimmsteganlage Klitten beinhaltet auch das Einbringen von 35 Fingerstegen, die acht, neun oder zehn Meter lang sind für insgesamt 90 Liegeplätze. Darüber informiert LMBV-Mitarbeiterin Petra Hinkelmann vom Projektmanagement des Sanierungsbereiches Lausitz.

Sind Mitte nächster Woche die nächsten Bootsliegeplätze bezugsbereit, werde Stück für Stück an dem anderen Steg weitergebaut. Wann genau der dann fertiggestellt sein werde, stehe noch nicht fest, sagt der Hafenmeister. „Jetzt wird erst einmal das Erste zum Abschluss gebracht“, so Gerhard Stübner. Die Schwimmstege am Klittener Hafen sind seit Jahren immer ausgebucht. Um weiteren Bootseignern entgegenzukommen, waren sogar Landliegeplätze eingerichtet worden. Doch mit Blick in die Zukunft des Bärwalder Sees hatte sich Boxberg gemeinsam mit dem Bergbausanierer LMBV stark gemacht für das von Bund und Freistaat geförderte Projekt der Hafenerweiterung. Immerhin wird die bisherige Kapazität damit verdoppelt.

Mit dem Projekt kommt die Gemeinde Boxberg, die die touristische Entwicklung des Bärwalder Sees über die Stabsstelle Landschaftspark Bärwalder See direkt steuert, nicht nur den Wassersportfreunden entgegen, die bisher auf der Warteliste für einen Bootsliegeplatz stehen. Das Projekt nützt natürlich auch der Gemeinde Boxberg selbst. Das lässt sich leicht aus den Zahlen des vor wenigen Tagen beschlossenen Doppelhaushaltes 2017/2018 ablesen. Im Jahr 2015 hatte Boxberg knapp 60000 Euro an Einnahmen für die Liegeplätze/Wassernutzung verbucht. Im vergangenen Jahr waren es bereits 64000 Euro. Für dieses und das nächste Jahr sind 71000 Euro beziehungsweise 80000 Euro eingeplant. Auch für die nachfolgenden Jahre will die Gemeinde in 5000-Euro-Schritten die Einnahmen weiter erhöhen.

Bis zum Jahr 2010 war der heutige Bärwalder See noch geflutet worden. Zehn Jahre später, also im Jahr 2020, will die Gemeinde Boxberg mit dem Bärwalder See eine schwarze Null schreiben, oder wie im Etat formuliert: „Mittelfristiges Ziel ist es, bis zum Jahr 2020 weitgehend kostendeckend zu wirtschaften.“ Von steigenden Gästezahlen am See haben auch Gaststätten, Pensionen, Campingplatzbetreiber, Bäcker, Fleischer und Händler etwas. Die Gemeinde Boxberg nennt als indirekte Einnahme durch die zusätzliche Wertschöpfung die Zahl von geschätzten fünf Millionen Euro.

