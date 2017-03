Mehr Betreuungsplätze für Kinder Seit 2001 hat sich die Zahl fast verdoppelt. Auch weil neue Angebote dazu gekommen sind.

Im Dezember 2016 gab es in Radebeul insgesamt 3 148 Betreuungsplätze für Kinder. 95 Prozent davon waren belegt. Diese Zahlen hat die Stadt kürzlich im Ratsinformationssystem veröffentlicht. 1 202 Kinder besuchten Horte, fast genau so viele waren in Kindergärten angemeldet. Rund 470 Kleinkinder wurden in Krippen betreut.

Im Januar 2001 war die Zahl der Betreuungsplätze mit knapp 1 700 noch deutlich niedriger. Damals waren zudem nur 88 Prozent der Plätze belegt. Das zeigt, wie stark der Bedarf an Betreuungsplätzen in den letzten 15 Jahren gewachsen ist.

Im Juli 2003 ist in Radebeul erstmals ein neues Angebot der Kinderbetreuung hinzugekommen. Damals besuchten 16 Kinder eine Tagespflege. Im Dezember 2016 waren es inzwischen 87 Kinder, die von Tagesmüttern betreut wurden. Relativ konstant geblieben ist die Zahl der Kinder, die einen Integrationsplatz haben. Zwischen 30 und 40 sind es im Durchschnitt.

