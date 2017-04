Mehr Besucher schippern elbabwärts Die Weiße Flotte hält an den täglichen Fahrten entlang der Weinstraße fest – und würde das Angebot sogar gern ausbauen.

Die Dampfer der Weißen Flotte brachten zuletzt wieder mehr Gäste in die Elbweindörfer. Solch volle Anleger sind unter anderem am Himmelfahrtstag in Diesbar-Seußlitz zu beobachten. © Sebastian Schultz

Der Porzellan-Bonus beschert der Sächsischen Dampfschiffahrt auch elbabwärts mehr Gäste. „Mit dem Thema Manufaktur gibt es auf jeden Fall eine positive Richtung bei der Gastentwicklung“, sagte der Sprecher des Unternehmens, Robert Rausch, mit Blick auf das Kombiticket von Schifffahrt und Eintritt in die Erlebniswelt Haus Meissen. Konkrete Zahlen nannte er zwar nicht, von einer in den vergangenen Jahren oft diskutierten Reduzierung der Fahrten zwischen Dresden und Diesbar-Seußlitz könne allerdings keine Rede mehr sein. Ganz im Gegenteil. Die Weiße Flotte würde das Angebot sogar gern ausbauen.

„Wir suchen händeringend nach Ideen, wie wir mehr Fahrgäste auf die Strecke bringen können. Wir wollen aber keine zusätzliche Linie aufbauen“, so Robert Rausch. Sonderfahrten werden 2017 deshalb zwar nur in Dresden beziehungsweise Richtung Sächsische Schweiz angeboten. Aber man sei auch elbabwärts bereits mit Bürgermeistern und Marketingabteilungen im Gespräch und denke konkret über zwei Themen nach: Einerseits wird in diesem Jahr das 25-jährige Jubiläum der Sächsischen Weinstraße gefeiert, wozu sich Robert Rausch durchaus Aktionen zwischen Seußlitz und Pirna vorstellen könnte, an der sich die Sächsische Dampfschiffahrt beteiligt. Andererseits reizt die Weiße Flotte das Thema Hochzeiten. Zwar würden in Dresden zurzeit keine Trauungen mehr an Bord eines der historischen Dampfer angeboten, in anderen Orten wie Meißen, Diesbar oder sogar Riesa könne man sich das aber durchaus vorstellen.

Erst Anfang der Woche hatte das Unternehmen die Pläne für die neue Saison und die Bilanz fürs vergangene Jahr vorgestellt. Demnach zählte die Sächsische Dampfschiffahrt knapp 500 000 verkaufte Tickets, nachdem es im katastrophalen Jahr 2015 gerade mal 420 000 Fahrkarten waren. Der Zuwachs auf der Strecke der Weinstraße Richtung Diesbar-Seußlitz soll im einstelligen Prozentbereich liegen. Trotzdem werden die Preise erhöht. Kostete die einfache Fahrt zwischen Dresden und Diesbar-Seußlitz bisher 15 Euro, sind es in dieser Saison 16,50 Euro. Mit der Erhöhung sollen unter anderem mögliche Verluste durch Niedrig- und Hochwasser sowie aufwendige Reparaturen und Wartungen vorgebeugt und die wirtschaftliche Situation des zuletzt angeschlagenen Unternehmens insgesamt stabilisiert werden. Die Tickets für Kinder, Schüler und Studenten werden allerdings nicht teurer, der ermäßigte Fahrpreis zwischen Dresden und Diesbar-Seußlitz beträgt nach wie vor 11 Euro. Und auch die Rückfahrten bleiben mit 5 Euro beziehungsweise ermäßigt 3 Euro preislich auf dem Vorjahresniveau.

Noch dauert es allerdings ein paar Wochen, bis sich der erste Dampfer wieder in den Elbweindörfern blicken lässt. In der Nebensaison bietet die Sächsische Dampfschiffahrt keine Touren entlang der Weinstraße an. Erst mit der Hauptsaison, zwischen 2. Mai und 15. Oktober, fahren die historischen Schaufelraddampfer wieder dienstags bis sonntags elbabwärts. Gestartet wird dann jeweils 9.45 Uhr in Dresden, zurück geht es ab 13.30 Uhr von Seußlitz.

www.saechsische-dampfschiffahrt.de

zur Startseite