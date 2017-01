Mehr Besucher in der Erlebniswelt Im Krauschwitzer Gemeinderat hat der Bürgermeister über die aktuellen Zahlen informiert.

Der Eingang in die Erlebniswelt Krauschwitz. © Rolf Ullmann

Die Erlebniswelt Krauschwitz hat im vergangenen Jahr die 80000-Besucher-Marke geknackt. Darüber ist in dieser Woche in der Sitzung des Gemeinderats informiert worden. Das sind rund 5 000 Besucher mehr als 2015. „Ich sehe immer einen vollen Parkplatz“, freut sich Bürgermeister Rüdiger Mönch, der in der Nähe des Bades wohnt. Das positive Image habe sich anscheinend in der Region herumgesprochen, sagt er.

Die Besucherzahlen konnten damit trotz der Schließung des benachbarten Fürst-Pückler-Hotels Ende März 2016 gesteigert werden. Von dort seien zuvor etwa 1 200 Besucher pro Jahr in die Erlebniswelt gekommen, die in der Statistik nun fehlen, erklärt Gemeinderat Matthias Marko.

Von der Seniorenresidenz, die sich jetzt in dem Gebäude befindet, konnte die Erlebniswelt indes noch nicht profitieren. Bisher gebe es von dieser Seite noch kein Nutzerinteresse, teilt der Bürgermeister mit. (bb)

