Mehr Besucher im Museum Das Interesse an der Geschichte der Stadt Bautzen steigt. Vor allem eine Ausstellung war im vergangenen Jahr erfolgreich.

Im Bautzener Museum werden auch zahlreiche Veranstaltungen für Kinder angeboten. Ann-Kathrin (rechts) und Klara versuchen sich am Schreiben mit einer Feder. © Uwe Soeder

Das Museum Bautzen ist beliebt. Im vergangenen Jahr sahen sich deutlich mehr Besucher in den Räumen um als in den Jahren zuvor. Insgesamt besuchten 2016 mehr als 17 500 Gäste die Kultureinrichtung am Kornmarkt in Bautzen. Zum Vergleich: Im Jahr 2015 waren es noch 4 300 Besucher weniger. Leiter Jürgen Vollbrecht ist damit sehr zufrieden. „Wir hatten im vergangenen Jahr eine gute Resonanz auf Angebote für Jugendliche und Kinder, aber auch auf Angebote für Schüler und Senioren“, erklärt er. Doch das allein sei nicht der Grund für die gestiegene Besucherzahl.

Der Bautzener Museumschef führt den Erfolg auch auf die Sonderausstellungen zurück. Dabei denkt er vor allem an die Schau mit Fotografien von Rolf Dvoracek. Die Bilder des Bautzener Journalisten und Fotoreporters waren Anfang des Jahres zu sehen. Weil die Fotoausstellung auf enormes Besucherinteresse stieß, wurde sie noch einmal verlängert. (szo)

