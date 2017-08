Mehr Besucher beim Sommerfest Der Versuch mit freiem Eintritt und kürzerer Dauer ist geglückt. Ob es dabei bleibt, entscheiden die Rothenburger im September.

Statt wie sonst vier wurde in diesem Jahr in Rothenburg nur drei Tage lang gefeiert. Dafür war es voller als in den Vorjahren. © Rolf Ullmann

Die Veränderungen scheinen gewirkt zu haben. Eine Woche nach dem Rothenburger Sommerfest zieht Hartmut Steinert, stellvertretender Bürgermeister und Mitglied des Sommerfestbeirates, ein positives Fazit. Demnach haben nach dem Besucherrückgang in den vergangenen Jahren nun wieder mehr Menschen dem Festgelände einen Besuch abgestattet. Ob es beim neuen Modus bleiben wird, entscheidet sich aber erst in knapp sechs Wochen.

„Nach meinen eigenen Eindrücken und dem, was mir Bürger gesagt haben, waren die Besucher größtenteils zufrieden“, sagt Hartmut Steinert. Drei Tage lang zu feiern statt wie bisher vier, sei eine gute Entscheidung gewesen. Denn so sei das Fest an allen Tagen gut besucht gewesen. Dass zum Teil das Bier und Broiler alle waren, wertet Hartmut Steinert ebenfalls als gutes Zeichen. „Ich hatte gehofft, dass durch den freien Eintritt mehr Leute kommen. Und anscheinend hat das gezogen“, sagt er.

Das gilt sowohl für den Markt als auch für die Kulturanlage, wo es an allen drei Tagen voll gewesen sei. Weil auf den Eintritt verzichtet wurde, hätten sich die Geschäfte außerdem anders in der Stadt verteilt. Mit den kleinen Geschäften auf dem Markt sei es nicht so konzentriert und damit übersichtlicher gewesen. Neben dem gefühlten Besucherplus – genaue Zahlen lassen sich ohne Eintrittskarten schwerer ermitteln als in den Vorjahren – freut Hartmut Steinert auch, dass es während der drei Tage zu keinen Zwischenfällen gekommen ist. Nach dem, was er vonseiten der Polizei und des Sicherheitsdienstes gehört habe, seien die Tage ruhig und friedlich über die Bühne gegangen, sagt der stellvertretende Bürgermeister.

Ob das Sommerfest im kommenden Jahr wieder auf vier Tage verlängert wird oder erneut drei Tage dauern wird, entscheiden die Rothenburger am 24. September. Dann stimmen sie parallel zur Bundestagswahl in einem Bürgerentscheid ab, wie es weitergehen soll. Ein Prozedere, dass die Stadt wohl 3 500 Euro kosten wird. Diesen Kostenrahmen hat Corina Behnert, die Leiterin des Fachbereichs Allgemeine Verwaltung, Ordnung und Sicherheit in der Stadtverwaltung, in der jüngsten Sitzung des Stadtrats mitgeteilt. Weil die Stadt die organisatorische und technische Umsetzung der Abstimmung selbst organisieren und die dafür anfallenden Kosten alleine tragen müsse, werden die Kosten höher ausfallen als ursprünglich geplant.

