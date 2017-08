Mehr Besucher beim Girschdurfer Schissn Der Jacobimarkt ist vorbei. Trotz großer Hitze gibt es mehr Volksfestgäste. Für deren Sicherheit zu sorgen, ist eine Herausforderung gewesen.

250 Schausteller, Händler und Gastronomen waren beim Jacobimarkt, dem größten Volksfest der Oberlausitz, dabei. Aber nicht alle waren zufrieden. Dennoch wollen die meisten auch nächstes Jahr wiederkommen. © Rafael Sampedro

Der Wirt, der noch am Mittwoch auf seine Werbetafel geschrieben hatte, dass es „morgen Freibier“ gibt, kann sein offensichtlich augenzwinkernd gemeintes Angebot nicht mehr einlösen, denn das 298. Gierschdurfer Schissn ist Geschichte.

Veranstalter René Linke zieht positive Bilanz. „Obwohl es an einigen Tagen sehr heiß war, stimmen die Besucherzahlen“, betont er. Freitag, das Wochenende und Mittwoch seien die stärksten Tage gewesen. Insgesamt kamen etwa 260 000 Besucher und damit fünf Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Das stellt besonders hohe Anforderungen an Sicherheits- und Rettungsdienste. Bis zum Dienstag gab es 35 Einsätze des DRK, um Menschen zu helfen, beispielsweise bei Schnittwunden, Verstauchungen wegen Fehltritten, Dehydrierung und Infarkt. Das liege angesichts der Besucherzahl im normalen Bereich, so René Linke. Er spricht den Helfern vom DRK ein großes Lob aus. Die Sicherheit betreffend, war der diesjährige Jacobimarkt einer der turbulentesten, sagt Linke. Es habe viele Vorfälle gegeben, darunter Belästigungen und Diebstähle. Etliche gefährliche Gegenstände wurden bei Kontrollen abgenommen. Das lief so gut wie möglich hinter den Kulissen an den Besuchern vorbei ab und sei Ausdruck der guten Arbeit des Sicherheitsdienstes, unterstreicht Linke. Autos wurden konsequent aus dem Halteverbot, vor allem in der Seifhennersdorfer Straße, abgeschleppt. Er habe gehört, dass im tschechischen Bereich Autos gestohlen worden sind. Dort war das Parken kostenlos. Die Geschwindigkeitsmessungen in den 30er-Zonen seien für die Behörde eine einträgliche Angelegenheit gewesen, hat der Veranstalter erfahren.

Die Bilanz bei Händlern, Gastronomen und Schaustellern fällt gemischt aus. Joachim Pfeiffer aus Rudolstadt ist seit 2004 auf dem Schissn zu Gast und bietet Salben und Tinkturen für die Gesundheit an. In diesem Jahr seien Stammgäste ausgeblieben, wohl wegen der Hitze, vermutet er und versichert, dass diese nun telefonisch bestellen. Gregor Kaßner aus Oderwitz sagt klipp und klar: „Es hätte besser sein können. Aber ich wäre bei der Hitze auch lieber ins Freibad gegangen.“ Seit 80 Jahren ist der Familienbetrieb beim Schissn präsent. Das wird auch 2018 so sein. „Ich finde, dass Unternehmen aus der Region unbedingt beim Schissn dabei sein sollten“, sagt er. Familie Döring-Haschke ist mit Tochter Lotta aus Schöpstal bei Görlitz ins Oberland gekommen. „Wir sind jedes Jahr einen Tag bei diesem Volksfest dabei, um unser Kind zu bespaßen“, sagt der Mann und ergänzt: „Wo sonst in der Gegend gibt es so einen schönen, großen Rummelplatz?“ Adolf Wümmert aus Cloppenburg bietet an Wümmers Hafenmarkt Fischbrötchen aller Art an. Im nächsten Jahr will er wiederkommen, obwohl er diesmal unzufrieden ist. „Die Hitze ist für unser Angebot abträglich“, sagt er. Außerdem habe er diesmal abseits auf dem Festplatz gestanden, sogar Stammkunden hätten suchen müssen.

Für Ralf Schäfer von der GS Security Gmbh, die für Sicherheit auf dem Fest gesorgt hatte, ist der Auftrag noch nicht beendet. „Im Großen und Ganzen verlief alles vernünftig“, meint er. Aber es habe Vorfälle gegeben, die nicht schön waren. Die entsprechenden Anzeigen sind erfolgt. Jetzt wird die Technik abgebaut, dann werden die Daten gesichtet und ausgewertet. Das dauere noch ein paar Tage, sagt er.

