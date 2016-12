Mehr Besucher auf dem Striezelmarkt

Blick über den Dresdner Striezelmarkt. © Sven Ellger

Es ist nur eine Schätzung, sie lässt aber hoffen. 1,2 Millionen Gäste sollen den Striezelmarkt bisher besucht haben, teilt das Rathaus auf SZ-Nachfrage mit. „Die Zahlen haben im Vergleich zum Vorjahr zugelegt“, sagt Robert Franke, Leiter des Amtes für Wirtschaftsförderung. Die meisten Besucher wurden zum Stollenfest am 3. Dezember und zum ersten Marktsonnabend am 26. November gezählt. Bescheiden war der Andrang dagegen am 30. November, einem Mittwoch. „Das können wir ganz klar am schlechten Wetter festmachen“, sagt Franke. Ansonsten seien die Rückmeldungen der Händler durchweg positiv. „Im Großen und Ganzen sind alle zufrieden.“

Der 582. Striezelmarkt lockt Dresdner und Touristen noch bis zum 24. Dezember auf den Altmarkt. 233 Marktstände und Fahrgeschäfte sind aufgebaut. Als weitere Höhepunkte stehen an diesem Sonnabend das Pyramiden- und am Sonntag das Schwibbogenfest auf dem Programm. Am 17. Dezember werden die Gäste zum gemeinsamen „Christbaumschmücken“ geladen, einen Tag später werden der Kreuzchor und die Kreuzkirche gefeiert. (SZ/lk)

