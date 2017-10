Mehr Besucher als Museen in Bautzen und Görlitz Peter Knüvener, Direktor der Städtischen Museen, stellt die Einrichtung dem Stadtrat vor. Mit beeindruckenden Zahlen und Fakten.

Peter Knüvener ist seit März 2016 Direktor der Städtischen Museen Zittau und hat die Einrichtung kürzlich im Stadtrat vorgestellt. © Archivfoto: Matthias Weber

Über 33 000 Menschen haben im Jahr 2016 die Städtischen Museen Zittau besucht. Diese Zahl nannte Direktor Peter Knüvener kürzlich im Stadtrat, als er die Einrichtung und ihre Arbeit vorstellte. Zum Vergleich: Das Bautzener Museum hatte seinen Angaben zufolge im gleichen Zeitraum 17 500 Gäste, das Schlesische in Görlitz 22 300, das Kulturhistorische in der Kreisstadt 28 500.

Ungeachtet dessen gehen die Besucherzahlen in den Städtischen Museen Zittau zurück. Der Höchststand der vergangenen zehn Jahren lag 2009 bei 63 000 Gästen, die sich das Große Fastentuch in der Kreuzkirche, die Ausstellungen im mehr als 300 Jahre alten Kulturhistorischen Museum Franziskanerkloster und die Exponate im Museum für Naturkunde „Dr. Curt Heinke“, das seit 2015 geschlossen ist, angesehen haben. Knüvener ist allerdings optimistisch, dass die Besucherzahlen durch eine offensivere Öffentlichkeitsarbeit und attraktive Sonderausstellungen wieder steigen. Eine solche ist sicher die unter reger öffentlicher Anteilnahme im Sommer von Sachsens Ministerpräsidenten eröffnete Sonderschau „Ganz anders. Die Reformation in der Oberlausitz“, die allein in den ersten zwei Wochen 1 500 Besucher anzog. Sie läuft noch bis Anfang Januar.

Trotz des Besucherrückgangs konnte das Museum im Vergleich der Jahre 2015 und 2016 die Einnahmen aus dem Eintrittspreis um reichlich 6 000 Euro auf knapp 35 000 Euro steigern. Grund dafür sind vom Stadtrat beschlossene Änderungen der Preise. Die größte Zahl der Besucher in diesem Jahr waren bis zu Knüveners Vortrag im Stadtrat Sachsen, die nicht aus Zittau stammen, gefolgt von Einwohnern der Stadt. Bereits Platz 3 nehmen die ausländischen Gäste ein. Laut Knüvener zeigen vor allem auch Tschechen und Polen zunehmend Interesse. Die restlichen Besucher stammen aus den anderen Bundesländern. Das größte Interesse zeigten die Berliner.

Die Aufgaben der Museen umriss Knüvener mit den drei Punkten „Sammeln und Bewahren“, „Forschen“ und „Vermitteln“. In dem in diesem Jahr eingeweihten neuen Museumsdepot an der Ecke Brüderstraße/Klosterplatz und zum kleineren Teil in den Ausstellungen lagern 510 archäologische, 28 490 kulturgeschichtliche, 6 501 geologische Exponate und 4 206 Münzen. Erforscht haben die neun Mitarbeiter des Museums zuletzt unter anderem die Geschichten hinter den in der Reformationsausstellung gezeigten Epitaphien oder die Flucht und Vertreibung aus dem Zittauer Zipfel 1945. Mit sieben Ausstellungen, 21 Vorträge, zwei Tagungen, 174 Museumsführungen und -pädagogischen Angeboten haben sie das geballte Wissen der Museen im vergangenen Jahr ins Volk getragen. Darin sind die Führungen am Großen Fastentuch noch nicht enthalten, um die sich in erster Linie der Fastentuchverein kümmert. Darüber hinaus hat das Museum mit weiteren Partnern wie dem Geschichts- und Museumsverein, den Museen in Hradek (Grottau) und Liberec (Reichenberg), dem Theater, der Hillerschen Villa, der Musikschule sowie der Weise-Bibliothek zusammengearbeitet und Projekte umgesetzt. Dazu gehört das von der EU-finanzierte Projekt „Gedächtnis in der Landschaft des Dreiländerecks“, bei dem zum Beispiel die Burg- und Klosteranlage in Oybin weitersaniert, die Hradeker Pestsäule restauriert und die Grüfte im Klosterhof des Zittauer Museums seit Juni wieder hergerichtet werden.

