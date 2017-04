Mehr Bäume im Freibad Die Vorbereitungen auf die neue Saison haben begonnen. Die erste böse Überraschung hat es schon gegeben.

Die Mitglieder der Freibadinitiative haben für 670 Euro Bäume fürs Stadtbad gekauft und inzwischen auch schon in die Erde gebracht. Beim Angießen halfen unter anderem Mandy Thieme und Silvio Lätzsch (vorn) mit. © André Braun

Wenn es im Sommer Sonne satt gibt, dann ist es nicht immer leicht, auf dem Leisniger Freibadgelände ein schattiges Plätzchen zu finden. Daher haben sich die Mitglieder der Freibadinitiative gedacht: Da schaffen wir Abhilfe. In einer Feierabendaktion brachten die Männer und Frauen einen rotblättrigen Ahorn, zwei Kugelahornbäume, eine Königsplatane sowie noch diverse Gehölze in den Boden. „Das Geld für den Kauf der Pflanzen haben wir bei verschiedenen Einsätzen wie zuletzt auf dem Weihnachtsmarkt in Leisnig erwirtschaft“, sagte René Quandt von der Freibadinitiative.

Dieser Einsatz ist für die Kommune als Träger der Freizeiteinrichtung eine schöne Überraschung gewesen. Doch es gab auch das Gegenteil. „Irgendwelche Leute haben zwei der Holzbänke auf die beiden Sprungtürme geschleppt“, sagte Bürgermeister Tobias Goth (CDU). Schäden hätten sie dabei zwar nicht angerichtet. „Aber sie haben sich und auch diejenigen, die die Bänke wieder wegräumen mussten, in Gefahr gebracht“, so der Rathauschef.

Die „Bankrücker“ müssen sich unerlaubt Zutritt zum Badgelände verschafft haben. Denn offen stehen die Türen noch nicht. „Wir haben mit Nutzern des benachbarten Jugendzentrums gesprochen. Aber auch sie können sich nicht erklärten, wer das wann gewesen sein könnte“, sagte Tobias Goth. Er nimmt an, dass diejenigen, die sich den vermeintlichen Scherz erlaubt haben, über den Zaun geklettert sind. Löcher, durch die sie hätten kriechen können, konnten bei der Kontrolle des Zaunes nicht ausgemacht werden.

Nach Ostern, genauer gesagt am Dienstag, nimmt ein neuer Mitarbeiter im Freibad seine Arbeit auf. Der Fachangestellte für Bädertechnik hat sich auf die Ausschreibung der Kommune hin gemeldet. Somit könnten in der neuen Saison wieder drei Mitarbeiter ein Auge auf den Badbetrieb haben. Damit ist der Bürgermeister durchaus zufrieden. Denn die personelle Absicherung des Badbetriebes ist dem Betreiber wichtig und eine Voraussetzung, um jeden Tag im Sommer öffnen zu können.

Für den Neuen und die übrigen Mitarbeiter gilt es in den nächsten Tagen, sämtliche Anlagen und das Freigelände vom Winterdreck zu befreien. Die Wasserbecken müssen abgelassen, gereinigt und wieder mit Brunnenwasser gefüllt werden, ehe die Untersuchungen durch die Hygiene anstehen. Vorher gilt es Mängel zu beseitigen, die den Winter über entstanden sind.

Wann genau wieder Gäste im Freibad willkommen sind, konnte Tobias Goth im Moment noch nicht sagen. Wenn es nach ihm geht, soll mit der Saisoneröffnung nicht bis Ende Mai gewartet werden. Im vergangenen Jahr zahlten knapp 18 300 Gäste Eintritt. Das sind reichlich 4 000 mehr als im Jahr der Wiedereröffnung des Bades nach dem Umbau 2015.

Für den Erhalt des Freibades hatten sich auch die Mitglieder der Initiative stark gemacht. Für sie geht das Spendensammeln weiter, um nach den Bäumen vielleicht noch den einen oder anderen Wunsch bei der Ausstattung erfüllen zu können. Ihren nächsten Einsatz planen sie für das Blütenfestwochenende. Auch beim Altstadtfest sind sie wieder mit dabei.

