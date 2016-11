Mehr Bäume für Niesky

Einen exklusiven Blick hat derzeit Rico Richter-Kästner vom Bauhof der Stadt Niesky. In luftiger Höhe installiert er in diesen Tagen die Weihnachtsbeleuchtung an Laternenmasten. Wie hier in der Horkaer Straße sorgen Bäume mit Kerzen für weihnachtliche Stimmung. Am Zinzendorfplatz gibt es leuchtende Sterne an den Lampenmasten. Dort wurden am Montag auch schon die ersten Buden für den Weihnachtsmarkt aufgebaut. Auf den Nieskyer Weihnachtsmarkt wird wieder am 3. und 4. Dezember zum Bummeln und Schlemmen eingeladen. Einige Geschäfte werden am Sonnabend länger und am Sonntag zum verkaufsoffenen Sonntag öffnen. Bereits am kommenden Montag wird die kleine Schlemmermeile auf dem Zinzendorfplatz vor der Stadtbibliothek eröffnet. Foto: André Schulze

