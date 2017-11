Mehr Bäume für Dresden Die Gärtner sind wieder unterwegs. An vielen Straßen soll bald neues Grün sprießen. An anderen Stellen wird gefällt. Trotzdem wächst Dresdens Wald.

Buntes Laub und lange Baumreihen gehören zum Stadtbild Dresdens. Die Zahl der über 77 000 Bäume soll weiter steigen. Foto: Sven Ellger

Etwa 77 400 Bäume gibt es in ganz Dresden. Eine Zahl, die groß klingt. Eine Zahl, die weiter wachsen soll. Dafür hat sich Dresden ein eigenes Straßenbaumkonzept gegeben. Dabei geht es nicht nur um stetige Neupflanzungen. Die städtischen Gärtner überprüfen, an welchen Stellen Bäume krank sind und deshalb gefällt werden müssen. Sie überprüfen, wann Bäume für Neubauten verschwinden und wo Ersatz dafür gepflanzt werden kann. Und sie vermessen Gehwege und sehen so, wo der Platz für Leitungen und Kabel sowie die Wurzeln der Bäume nicht mehr reichen.

Derzeit gibt es mehr als 53 000 Straßenbäume und mindestens 20 000 Bäume in den städtischen Park- und Grünanlagen. Dazu kommt ein reicher Baumbestand auf Spielplätzen, Friedhöfen, Kleingartenanlagen und privaten Grundstücken.

Jetzt, in der kühlen Jahreszeit, haben die Gärtner wieder viel zu tun. Mit dem Laubfall beginnt nicht nur die Pflanzsaison. Insgesamt kommen 375 Bäume an Straßen und in Parkanlagen in die Erde. Bis zu 3 500 Euro muss die Stadt pro Baum bezahlen. An diesen Stellen dürfen sich die Dresdner über neues Grün freuen.

Altstadt: Permoserstraße zwischen Gerok- und Dürerstraße zehn Scharlach-Weißdorne, Comeniusstraße zwischen Fetscher- und Tetschener Straße 35 Spitzahorn, Linden und Chinesische Birnen, Dürerstraße neun Zierkirschen

Blasewitz: Gluckstraße vier Schnurbäume, Müller-Berset-Straße zwischen Stübelallee und Comeniusstraße sechs säulenförmige Tulpenbäume, Kipsdorfer Straße zehn Eichen, Glasewaldt- und Junghansstraße fünf Linden

Neustadt: Bettinastraße acht Grau-Erlen, Böhmertstraße zwölf Gleditschien, Judeichstraße elf Gleditschien, Angelikastraße vier Pflaumenblättrige Weißdorne, Zittauer Straße zwischen Stolpener und Jägerstraße 22 Kleinkronige Winterlinden, Hechtstraße 42 Manna-Esche und Schneeball-Ahorn, Olbrichtplatz acht Linden

Pieschen: Boxdorfer Straße sechs Rote Kolchische Ahornbäume

Plauen: Windbergstraße 16 Kleinkronigen Winterlinden, Bergstraße fünf Eichen

Schönfeld-Weißig: Fernsehturmstraße 52 Resista-Ulmen

Leuben: Freischützstraße vier Eichen

Außerdem: 136 Bäume werden bei Straßenbauarbeiten und im Rahmen neuer Bebauungsplänen gepflanzt.Dafür sind Stellen unter anderem an der Wehlener Straße, an der Kipsdorfer Straße, am Rähnitzsteig, der Hepkestraße und der Lockwitzer Straße vorgesehen. In Park- und Grünanlagen wie zum Beispiel im Schloss Albrechtsberg, am Alaunplatz, an der Oederaner Straße im Bereich des Stadtparks Pulvermühle und im Leutewitzer Park pflanzen die städtischen Gärtner 46 Bäume verschiedenster Arten.

Baumfällungen: Seit Oktober dürfen wieder Bäume gefällt werden. Dann brüten keine Vögel mehr auf den Ästen und Zweigen. Die Gründe für eine Fällung sind vielfältig. Dazu zählen altersbedingtes Absterben, Holzfäule, Krankheits- und Schädlingsbefall, Verkehrsunfälle oder Bauarbeiten in unmittelbarer Baumnähe. Eine Übersicht über diese Arbeiten hat die Stadt im Internet aufgelistet.

