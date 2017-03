Mehr Bänke für Moritzburg Der Freundeskreis Schlösserland Sachsen will in diesem Jahr weitere 13 Parkbänke in Moritzburg aufstellen.

Zehn Bänke hatte der Verein dank der Spenden von Bankpaten bereits im Vorjahr am Schloss- und Großteich aufgestellt. © Norbert Millauer/Archiv

Der Freundeskreis Schlösserland Sachsen will in diesem Jahr weitere 13 Parkbänke in Moritzburg aufstellen. Sie werden nach einer originalen Bank gefertigt, die zur Zeit des letzten sächsischen Königs gebaut wurde. Zehn Bänke hatte der Verein dank der Spenden von Bankpaten bereits im Vorjahr am Schloss- und Großteich aufgestellt. Die gleiche Anzahl sollte dieses Jahr folgen. Paten waren bereits gefunden.

Wie Ulrike Peter vom Verein sagt, kam von der Denkmalpflege bei der Standortabsprache kurzfristig das Angebot, drei zusätzliche Bänke aufstellen zu können. Zwei sind noch zu vergeben. Sie sollen in der Sichtachse von Schloss und Fasanenschlösschen stehen.

