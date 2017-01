Mehr Badegäste in den Weihnachtsferien

Das Bühlauer Schwimmbad hat sich zwischen Weihnachten und Silvester zum Besuchermagneten entwickelt. 2 690 Gäste kamen in der Ferienwoche, rund zehn Prozent mehr als in „normalen“ Wochen. Und damit hat das vor einem Jahr eröffnete Schwimmbad auch die nagelneue Halle am Freiberger Platz abgehängt. Dort schwammen vom 26. bis 31. Dezember nur 1 640 Besucher ihre Bahnen.

Insgesamt war die letzte Woche des Jahres eine sehr gute für den Dresdner Bäderbetrieb, der 5 564 Gäste verzeichnete, die auch in Prohlis und Klotzsche schwammen. Am Freiberger Platz beginnt jetzt die Sanierung der alten Halle, die 1969 eröffnet wurde. In den kommenden zwei Jahren wird sie umfassend erneuert, die historisch wertvolle Decke wird aufbereitet und neu montiert. Über dem Gang zwischen beiden Hallen entsteht eine Sauna. (SZ/kh)

