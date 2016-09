Mehr Babys in Sebnitz Die Einwohner haben 2015 mehr Kinder bekommen als im Jahr zuvor. Auch die Zuzüge stiegen.

In der Stadt sind im vergangenen Kalenderjahr mehr Kinder zur Welt gekommen als in den zwölf Monaten davor. Waren es im Jahr 2014 noch 62 Geburten für die Stadt und ihre Ortsteile, so stieg die Zahl 2015 auf 71 Geburten an. Diese statistischen Daten gab die Meldebehörde des Sebnitzer Rathauses jetzt bekannt. Die Anzahl der Gestorbenen in den beiden zurückliegenden Jahren war mit 152 (2014) beziehungsweise 153 (2015) beinahe identisch. Damit sei ein positiver Trend zu beobachten, erklärt die Stadtverwaltung. Der noch bis zum Jahr 2012 anhaltende Bevölkerungsrückgang ist gebremst. Gestiegen ist auch die Zahl der Zuzüge nach Sebnitz. Im Jahr 2014 waren es 333 neue Einwohner in der Kommune, im Jahr darauf 438.

Die Stadtverwaltung vermeldet somit einen positiven Trend bei den Gesamteinwohnerzahlen. Die sind erstmals seit vielen Jahren gestiegen: von 9 958 im Jahr 2014 auf 9 968 im Jahr 2015. Die Stadtverwaltung geht davon aus, dass sich diese Tendenz fortsetzen wird. (SZ)

