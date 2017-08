Mehr Azubis als vor einem Jahr

Deutlich mehr junge Leute beginnen im Landkreis eine Ausbildung als vor einem Jahr. Das teilt die Industrie- und Handelskammer (IHK) Dresden mit. Derzeit nehmen rund 400 Lehrlinge ihre Ausbildung in einem kaufmännischen oder einem gewerblich-technischen Beruf auf. Vor einem Jahr waren es zum Stichtag 31. Juli 360 Azubis. Das macht ein Plus von zehn Prozent. In Ostsachsen beginnen mehr als 3 400 Lehrlinge ihre Ausbildung. Das ist ein Anstieg um 3,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Der Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge verbucht die größten Zuwächse im Kammerbezirk Dresden. Dieser umfasst neben der Landeshauptstadt Dresden die Landkreise Bautzen, Meißen, Görlitz und Sächsische Schweiz-Osterzgebirge. Die beliebtesten fünf Berufsgruppen im Landkreis sind die Metallberufe (134 Lehrlinge), Berufe im Handel (64), das Hotel- und Gastronomiegewerbe (51), kaufmännische Berufe (34) und Berufe in der Baubranche (29). Die Ausbildungsquote der Unternehmen im IHK-Bezirk Dresden liegt derzeit bei rund 36 Prozent, das heißt, von 6 813 Unternehmen, die über eine Ausbildungsberechtigung verfügen, bilden 2 467 aus. Sachsenweit beträgt die Quote im IHK-Bereich rund 32 Prozent. (SZ/wer)

