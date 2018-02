Mehr aus Dohna machen Ein Projekt soll mehr Aufmerksamkeit auf Dohna lenken. Hilke Domsch sucht noch Unterstützer.

Sobald genug Interessenten für das Projekt gefunden sind, wird es im Dohnaer Museum ein erstes Treffen geben. © Steffen Unger

Dohna. Hilke Domsch wandert viel im Müglitztal und hat berufsmäßig auch mit der Fluorchemie Dohna zu tun. So lernte sie Dohna kennen. Der erste Eindruck: „Die Stadt hat was, macht aber nichts draus.“ Das will sie nun ändern.

Seit etwa zehn Jahren arbeitet Hilke Domsch in der touristisch-thematischen Regionalentwicklung. Sie begleitete unter anderem das Granitdorf Demitz-Thumitz, das Krabbatdorf Schwarzkollm, die Scheibe-See-Entwicklung bei Hoyerswerda und die Leitbilddiskussion in Kamenz. Nun will sie Dohna in Schwung bringen.

Erste Interessierte haben sich schon gemeldet. Mindestens fünf sollten es aber sein, habe die Stadtverwaltung gesagt. Dann werde sie das Projekt gern auch finanziell unterstützen. Auch aus Geising und Weesenstein wollen Leute Hilke Domschs Erfahrungen nutzen. Doch für sie steht jetzt Dohna im Mittelpunkt. Museumsleiterin Eva-Maria Lohberg ist davon begeistert. Wenn das Museum am Jahresende nach Sanierung und Umgestaltung wieder öffnet, kann es wie Dohna auch mehr Aufmerksamkeit vertragen.

Hilke Domsch wird, sobald es genug Mitmacher gibt, zu einem ersten Termin ins Museum einladen. Für sie steht fest: „Dohna hat Potenzial, sich dabei aber nur auf die Geologie und Geschichte zu konzentrieren, ist zu wenig.“ (SZ/sab)

Kontakt: Tel. 03731 773714 oder 01525 4297233 oder Mail

