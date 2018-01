Mehr Aufträge für kleine Firmen gefordert Die Handwerker im Kreis möchten künftig vermehrt an Großaufträgen beteiligt werden.

Das geht nur mit Liebe: Der Kreishandwerksmeister (2.v.r.) begrüßte die Gäste persönlich im Burgkeller. © Claudia Hübschmann

Meißen. Die Kreishandwerkerschaft der Region Meißen macht traditionell den Anfang. Kreishandwerksmeister Peter Liebe aus Nossen hat am Freitag zum ersten größeren Neujahrsempfang 2018 in den Meißner Burgkeller eingeladen. Die Gäste strömten in Scharen. Um einen der runden Tische versammelten sich zahlreiche Bürgermeister des Kreises, unter ihnen Gastgeber Olaf Raschke (parteilos), der dieses Jahr sein Oberbürgermeisteramt verteidigen möchte. Ihn freut derzeit besonders das milde Wetter ohne Schnee und Frost. So konnte der Ausbau der Neugasse wieder aufgenommen werden. Besonders kräftigen Applaus bei der Vorstellungsrunde erhielt Landrat Arndt Steinbach (CDU), der sich offenbar im Handwerk großer Beliebtheit erfreut. Gekommen waren zudem die Chefs der beiden wichtigen lokalen Geldinstitute Rolf Schlagloth von der Sparkasse und Claus-Michael Zwiebel von der Volks- und Raiffeisenbank Meißen-Großenhain.

In seiner kurzen Neujahrsansprache forderte Konditor- und Bäckermeister Peter Liebe aus Nossen, die Handwerker im Kreis noch stärker an Großaufträgen wie dem 25 Millionen Euro teuren Anbau am Meißner Landratsamt zu beteiligen. Dies könne erreicht werden, indem kleinere Lose bei der Vergabe ausgeschrieben würden. Die gleiche Bitte gehe an die Bürgermeister, so Liebe in Richtung der Rathauschefs.

Ähnlich kernig brachte der Riesaer Bauunternehmer Thomas Möbius vom Vorstand der Kreishandwerkerschaft seine Gedanken zum Ausdruck. So verteidigte er die Bauwirtschaft gegen den Vorwurf überhöhter Preise. Die gestiegenen Einnahmen würden fast vollständig für höhere Lohn-, Lohnneben- und Materialkosten sowie bürokratische Auflagen ausgegeben. Als Beispiel nannte Möbius die neue Sortierrichtlinie für Baustellen, welche vor Ort bis zu zehn Container für die verschiedenen Abfallarten festschreibt.

