Mehr arbeitslose Ausländer

Bautzen / Landkreis Görlitz. Die Zahl arbeitsloser Ausländer in der Oberlausitz ist gestiegen. Das geht aus den Zahlen der Bautzener Agentur für Arbeit hervor. Sie zeigen einen Anstieg von 20.5 Prozent gegenüber dem Vorjahr. In konkreten Zahlen macht das aber wenig aus - es sind 263 Betroffene mehr als im Mai 2016. Insgesamt sind 1 389 arbeitslose Ausländer bei der Bautzener Behörde gemeldet. Die meisten von ihnen kommen aus Polen - genau 442 Männer und Frauen. In der Gruppe gab es aber einen Rückgang.

Der Zuwachs ist vor allem auf Flüchtlinge zurückzuführen. Die erhalten zunehmend Asyl und landen damit in der entsprechenden Statistik. Besonders bei den Syrern gab es ein deutliches Plus an Erwerbslosen. Der Anteil stieg um 140 Personen auf nun 273 Betroffene. Hinzu kamen vier erwerbslose Türken mehr als im Mai 2016 - insgesamt sind es 58. Bei den tschechischen Bürgern gab es ebenfalls ein Plus von vier auf 55 Arbeitslose. Bei Menschen aus der Russischen Förderation waren es mit insgesamt 81 Erwerbslosen neun weniger als 2016. Die übrigen 480 arbeitslosen Ausländer verteilen sich auf ganz viele Nationen und werden nicht nach Nationalität getrennt angegeben. Aktuell sind unter allen Erwerbslosen 2,3 Prozent Flüchtlinge. (szo)

