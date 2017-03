Mehr Anmeldungen als erwartet Grundschüler können jetzt auch mit schlechten Noten aufs Gymnasium. Die SZ sprach mit Schulleiter Eberhard Henke.

Eberhard Henke (63) ist seit 2006 Leiter des Städtischen Gymnasiums in Riesa. Für seine Schule liegen in diesem Jahr 51 Anmeldungen vor, drei mehr als im Vorjahr. Foto: Sebastian Schultz

Herr Henke, Eltern können ihr Kind jetzt aufs Gymnasium schicken, obwohl die Noten ihrer Schützlinge dafür zu schlecht sind. Zehn von rund 70 Eltern haben davon Gebrauch gemacht und ihre Kinder am Städtischen Gymnasium angemeldet. Hätten Sie mit mehr Fällen gerechnet?

Ich hätte mit weniger gerechnet. Ich habe mich von den Erfahrungen leiten lassen, die in anderen Bundesländern gemacht wurden. Und die zeigen, dass vor allem Eltern in den Großstädten die Bildungsempfehlung übergehen. Daher dachte ich fälschlicherweise, dass wir hier in Riesa weniger damit zu tun haben werden.

Sie haben nun Gespräche mit den betroffenen Eltern geführt. Sind die Erwartungen an die Kinder zu hoch?

Das würde ich nicht sagen. In den meisten Fällen war es so, dass die Kinder in einem der relevanten Fächer Deutsch, Mathe und Sachkunde die Note drei hatten, so dass es für den erforderlichen Schnitt von 2,0 nicht mehr gereicht hat. Zum Teil wurde da mal eine Arbeit verhauen. Die Eltern waren auf jeden Fall der Meinung, dass das nicht das Leistungsniveau ihres Kindes widerspiegelt.

Die Kinder, die ohne entsprechende Bildungsempfehlung aufs Gymnasium wollen, müssen jetzt einen Test machen. Widersprechen die Ergebnisse den Einschätzungen der Eltern?

Aufgrund der Testergebnisse habe ich drei Eltern empfohlen, ihr Kind an der Oberschule anzumelden. Das hat aber keinen bindenden Charakter. Es ist die freie Entscheidung der Eltern. Sie müssen den Entschluss bis zum 11. April fällen. Für mich bleibt die Schwierigkeit, in diesen Gesprächen ein Kind einzuschätzen, das ich überhaupt nicht kenne.

Das Oberverwaltungsgericht Bautzen hat beschlossen, dass sich die Eltern nicht mehr an die Bildungsempfehlung halten müssen. Eine Fehlentscheidung?

Meine Einstellung dazu hat sich in der jüngsten Zeit etwas geändert. Als das Oberverwaltungsgericht die gängige Praxis kippte, hielt ich das anfangs für eine unglückliche Entscheidung. Denn: Ein Kollektiv aus Lehrern kann besser als die Eltern beurteilen, wie ein Kind in der Klasse lernt. Und darauf kommt es in der Schule nun mal an. Nach den zehn Elterngesprächen muss ich meine Meinung allerdings korrigieren. Denn dabei wurden weitere Aspekte zutage gefördert, für die das Kind einfach nichts kann, wie familiäre Probleme, ein Umzug, Krankheit oder auch massiver Unterrichtsausfall in einem Fach.

Dann geht es jetzt also gerechter zu?

Ja, es kommen mehr Gesichtspunkte auf den Tisch.

Wie viele Eltern haben vor dem Bautzener Urteil versucht, ihr Kind ohne Bildungsempfehlung auf dem Gymnasium anzumelden?

Diese Möglichkeit haben pro Jahrgang vielleicht drei bis vier Prozent der Schüler wahrgenommen, also wesentlich weniger als jetzt. Dafür war aber ein bestandener Test die Voraussetzung und nicht der Wunsch der Eltern.

Ein Riesaer Oberschulleiter befürchtet einen nachträglichen Ansturm von Gymnasiasten, die dem Leistungsniveau dann doch nicht gewachsen sind. Zu Recht?

Das ist Kaffeesatzleserei. Wir machen das jetzt alle zum ersten Mal.

Das Heisenberg-Gymnasium hat 51 Anmeldungen. Bei einer Klassenstärke von 28 kommen keine drei Klassen zustande. Kommt bald die große Fusion?

Nein, davon sind wir noch weit entfernt. Ich könnte mir vorstellen, dass wir in Riesa für das neue Schuljahr auch noch Schüler von überbuchten Gymnasien aus der Nachbarschaft bekommen könnten, sodass es am Ende für drei Klassen an beiden Gymnasien reicht. Dazu kommt, dass die Klassen kleiner sein dürfen, wenn es darin Schüler mit besonderem Integrationsbedarf gibt.

Das Gespräch führte Britta Veltzke.

