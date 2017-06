Mehr Angebote für Sportplatzplanung gefordert Für die Bebauung der Freianlagen des Sportplatzes Pfaffendorf lag nur eine Bewerbung vor. Das reiche nicht, sagen die Freien Wähler.

Am Sportplatz Pfaffendorf soll sich etwas tun. © Archiv: Marko Förster

Mehr Angebote für Sportplatzplanung nötig. Die Vergabe der Planungsleistung für die Freianlagen des Sportplatzes in Pfaffendorf ging in der letzten Stadtratssitzung nicht ohne Diskussion vonstatten. Der Auftrag sollte laut Beschluss an das Ingenieurbüro Richter für rund 30 000 Euro vergeben werden. Das Ingenieurbüro Heine sei vom Angebot zurückgetreten, es wolle sich auf das Sportlerheim konzentrieren, so Katrin Gräbner vom Bauamt. Gemeinderäte der Freien Wähler-Fraktion kritisierten, dass keine weiteren Angebote eingeholt wurden und so auch kein Kostenvergleich möglich sei. Simone Hartmann (CDU) warf deren Fraktionsvorsitzenden Katrin Klewe daraufhin vor, die Entscheidung zu blockieren. Tobias Eibenstein (CDU) schlug vor, den Beschluss unter dem Vorbehalt zu fassen, zwei weitere Angebote einzuholen. Bürgermeister Tobias Kummer (CDU) sagte dies zu. Man werde dann den wirtschaftlichsten Bieter beauftragen. Dem Beschluss mit diesem Zusatz wurde mehrheitlich zugestimmt. (SZ/kk)

