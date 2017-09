Mehr als Strohpuppen Bei einem Fest wurde das schönste Strohkunstwerk gekürt. Der Gewinner ist kein Unbekannter.

Mit Hilfe seiner Nachbarn hatte Carsten Lange das Strohflugzeug gebaut. Es überzeugte die Jury. © André Braun

Ein Flugzeug aus Stroh, mit Propeller und Motorknattern. Dazu steigt Rauch auf. Der Pilot am Steuer? Eine Strohpuppe. Der Fluglotse vor der Startbahn? Auch aus gedroschenen und getrockneten Getreidehalmen. Dass Stroh nicht nur für den Stall gut ist, war am Wochenende in Westewitz zu erleben. Drei örtliche Vereine hatten zum Strohpuppenfest in den Ort geladen.

Bauherren des Stroh-Flugzeuges sind Carsten Lange und seine Nachbarn. „Meine Nachbarn haben mich unterstützt, auch finanziell“, sagte Lange. Die Idee, solch ein Flugzeug zu bauen, hatte er schon im vergangenen Jahr. „Damals hatte ich den Wettbewerb um die schönste Strohpuppe gewonnen“, erinnerte er sich. Carsten Lange erzählte seinen Nachbarn von der Idee, in diesem Jahr ein Strohflugzeug zu bauen. Die waren begeistert. Los ging es. Der Einsatz und die Kreativität von Lange und seinen Helfern wurden am Ende auch belohnt. Der Flugzeugbauer gewann damit auch den diesjährigen Strohpuppen-Wettbewerb. Außer dem Flugzeug waren im Ort noch zahlreiche andere Figuren aus Stroh zu bewundern. Die Teilnehmer waren aufgerufen, ihre Exemplare per Foto bei der Jury einzureichen.

Neben dem Wettbewerb hatten die Organisatoren auch einige Programmpunkte für Kinder auf die Beine gestellt. Die Feuerwehr bot Rundfahrten durch den Ort an, die Kinder waren eingeladen, beim Löschangriff mit einem Feuerwehrschlauch Blechdosen von einem Gestell zu spritzen. Beim Entdeckerpfad waren die Sinne der Jüngsten gefragt.

In diesem Jahr fand das Strohpuppenfest bereits das dritte Mal statt. Organisiert wurde es von den drei Vereinen des Ortes: dem Carnevalsclub Muldenschiffer (CCM), dem Sportverein Medizin Hochweitzschen und dem Feuerwehrverein. „Drei Vereine – eine Gemeinschaft ist unser Motto“, sagt Sven Krawczyk vom Feuerwehrverein.

