Mehr als nur John Lennons Witwe Viele kennen Yoko Ono nur im Duo mit dem Beatles-Sänger – dabei gab es ein Leben davor und danach. Jetzt wird sie 85.

Noch immer voller Energie und das mit 85 Jahren: Yoko Ono. © dpa

Yoko Ono polarisiert – und das, obwohl sie doch eigentlich immer nur das fordert, was eigentlich niemand öffentlich ablehnen kann: Weltfrieden.

Aber Ono war mit John Lennon zusammen, rund ein Dutzend Jahre, seit seiner Ermordung 1980 ist sie dessen Witwe. Trotzdem hassen manche Beatles-Fans die zierliche Frau mit den schwarzen Haaren bis heute und werfen ihr vor, die Band auseinandergebracht zu haben. Die Künstlerin, die am Sonntag 85 Jahre alt wird, lässt sich davon nicht beirren. Erst kürzlich zeigte sie sich beim „Women’s March“ in New York mit „Imagine Peace“-Schild wieder auf Mission. „Wir Frauen müssen das machen“, sagte sie, „für uns, aber auch für die Welt.“ Ono ist und bleibt eine willensstarke Avantgarde-Künstlerin, „historisch bedeutend, bahnbrechend und einflussreich“, wie der Leiter des New Yorker Museums MoMA PS1, Klaus Biesenbach, es formuliert. Seit dem Tod Lennons 1980 verteidigt Ono seinen Nachlass, macht weiter Kunst, kämpft unermüdlich für den Frieden – und stöhnt auch im gehobenen Alter bei Konzerten animalische Laute ins Mikrofon. „John ist immer mit dabei“, sagte Ono einmal. „Wir hatten ein besonderes Verhältnis, eine Art Absprache, nach der wir zusammengearbeitet haben. Und ich habe das Gefühl, auch heute arbeiten wir noch zusammen.“

Schon vor Lennon war Ono als Konzeptkünstlerin der Fluxus-Bewegung bekannt. Heute ist ihre Kunst rund um die Welt zu sehen – für 2018 sind Ausstellungen mit ihren Werken unter anderem in Kanada, Island, den USA, Südafrika und Aachen angekündigt. Sie steckt voller Energie, auch wenn immer wieder Meldungen über Krankenhausaufenthalte und nachlassende Gesundheit ihre Fans beunruhigen. Den Hass ihrer Kritiker habe sie in positive Energie umgepolt, sagte Ono einmal. „So viel Energie war das, dass ich jetzt genug für zweihundert Jahre habe.“ (dpa)

