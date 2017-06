Mehr als nur eine Flasche Wein Die Sächsische Weinstraße feiert 25. Geburtstag. Auch in Radebeul hat sich in dieser Zeit viel getan.

Winzer Karl-Friedrich Aust bringt neue Schilder am Weinlehrpfad am Radebeuler Johannisberg an. Hier bekommen Wanderer Informationen über Rebsorten und die Arbeit im Weinberg und Weinkeller. © Norbert Millauer

Die Grillen geben ihr Bestes, setzen an zum lauten Konzert zwischen den Reben am Johannisberg. Die Sonne wärmt. Inmitten dieser Idylle steht Karl Friedrich Aust mit dem Schraubendreher. Er hat viel zu tun. Der Winzer macht den Weinlehrpfad am Zechstein wieder hübsch.

Der Lehrpfad ist von zwei Seiten zu erreichen: von der Barkengasse oder dem Langenbergweg aus. 18 Weinsorten werden dort vorgestellt. Darunter die zwei Sorten, die für das Weinbaugebiet in Sachsen von besonderer Bedeutung sind. Traminer und Goldriesling. Als „Sachsens autochthone Diva“ wird Letzterer auf dem Schild beschrieben. „Den Goldriesling gibt es fast nur noch in Sachsen“, sagt Aust. Das sei so, weil sich einzelne Weinbaugebiete meistens auf bestimmte Sorten festlegen. Die Sächsische Weinstraße, die sich zwischen Pirna und Diesbar-Seußlitz erstreckt, feiert gerade ihr 25-jähriges Bestehen.

Die Geschichte des Weinbaus in der Region reicht freilich deutlich weiter zurück. Doch nach der Wende gab es einen Neuanfang beim Weinbau. 17 Weingüter haben sich damals auf den Weg gemacht, sagt Aust. Jetzt gebe es über 30 in Sachsen. Auch sonst habe sich in den letzten 25 Jahren einiges verändert, erzählt der Winzer. Angefangen beim Alkoholgehalt des Rebensafts. „Früher war ein hoher Alkoholgehalt Zeichen für Qualität“, sagt Aust. Inzwischen seien Weine mit 11,5 bis 12,5 Volumenprozent viel beliebter. Die Leute konsumierten heute bewusster und kennen sich viel besser aus. „Sie müssen nur das Etikett fotografieren und bekommen über eine App alle Infos zum Wein“, sagt Aust. Im sächsischen Weinbaugebiet habe sich die Qualität enorm gesteigert. „Wir können auf dem internationalen Markt mithalten.“

Nicht nur die Weingüter, auch die Weinbaulagen selbst, wie etwa der Radebeuler Goldene Wagen, seien zur Marke geworden. „Die Leute wollen heute mehr als nur eine Flasche guten Weins“, sagt der Winzer. Informationen und Erlebnisse sind gefragt. Events, Konzerte und Feste in den Weingütern finden immer häufiger statt.

Auch der Weinlehrpfad am Zechstein ist ein Puzzleteil dieses Gesamtpakets. Dort können sich Gäste neben den Rebsorten über die Arbeit der Winzer informieren. Für jeden Monat des Jahres gibt es eine Schautafel mit Erläuterungen, was zu dieser Zeit im Weinberg und -keller passiert.

Der sächsische Wein ist zur Marke geworden und genau das sei notwendig, um dem Druck von außen standzuhalten, sagt Aust. Denn aus anderen Ländern kämen Weine, die mit einem Zehntel des Stundenlohns von hier produziert werden. „Die stehen im Geschäft direkt neben unseren.“ Auch mit einer anderen Herausforderung haben die Winzer zu kämpfen: dem Wetter. Hagel oder Fröste gibt es jetzt häufiger. Doch aus dem Negativen ist auch etwas Positives entstanden, sagt Aust. „Die Weingüter kommunizieren viel mehr untereinander und unterstützen sich.“ Auch hat das Wetter vor Ort nicht nur negative Seiten. Die vielen Sonnenstunden bei gleichzeitig kühlen Nächten prägen den Geschmack des sächsischen Weines.

Auch von der Politik sei die Bedeutung des Weinbaus für Sachsen und den Tourismus erkannt worden, sagt der Winzer. So werde etwa der Erhalt der alten Trockenmauern hoch gefördert.

Eine Sache verbinde alle Winzer in Sachsen: „Man braucht eine lebensbejahende Grundeinstellung und die Liebe zum Weinbau, um die viele Arbeit zu meistern.“ Aust hat deshalb auch schon das nächste Projekt für sein Weingut in Planung. Er möchte seinen Weinkeller erweitern.

