Mehr als nur ein Trinkwasserspeicher

Frank Kunerth rückt die Stühle im Biergarten der Waldschänke an der Talsperre Klingenberg zurecht. Der Gastwirt hofft auf schönes Wetter, um am Himmelfahrtstag den Biergarten öffnen zu können – zum ersten Mal in diesem Jahr. Bei Sonnenschein rechnet er mit vielen Besuchern, denn die Talsperre ist längst ein Geheimtipp unter Ausflüglern. Zwar sind Baden und Wassersport im Trinkwasserspeicher verboten, die reizvolle Umgebung ist jedoch ideal für Wanderungen und Radtouren.

Am südlichen Rand des Tharandter Waldes liegt die Trinkwassertalsperre Klingenberg und staut die Wilde Weißeritz. Im Verbund mit den Trinkwassertalsperren Lehnmühle, Rauschenbach und Lichtenberg versorgt sie große Teile des Landkreises Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, die Stadt Freital und rund 60 Prozent der Stadt Dresden. Darüber hinaus dient die Talsperre dem Hochwasserschutz. Das denkmalgeschützte Bauwerk wurde in den Jahren 1908 bis 1914 mit einer gekrümmten Staumauer aus Bruchsteinen errichtet. Architektonisch interessant ist der markante Kronenaufsatz in der Mitte der Staumauer, über die ein öffentlicher Weg führt. Das Bauwerk hat eine Höhe von 40 Metern bei einer Kronenbreite von über sechs Metern. Das Gesamtvolumen beträgt 118 000 Kubikmeter, der gesamte Stauraum nimmt rund 16 Millionen Kubikmeter ein.

Der höchste Punkt der Gegend liegt in Neuklingenberg. Vom Wanderparkplatz beim Hotel Neue Höhe startet ein 22 Kilometer langer Radrundweg K1. Die Tour bietet laut Kreiswegewart Gunter Fichte schöne Rundblicke zwischen dem Tharandter Wald und der Kammregion des Osterzgebirges, sogar bis über das Elbtal bei Dresden und bis zum großen Zschirnstein in die Sächsische Schweiz. Verhungern und verdursten muss hier keiner, denn das Hotelrestaurant und die Gaststätten Waldschänke und Lindenhof liegen direkt am Radrundweg und an den verschiedenen Wanderrouten.

Wer nur mal schnell zur Talsperre laufen will, nimmt am besten den knapp fünf Kilometer langen Hans-Pölzig-Rundwanderweg, empfiehlt Gunter Fichte. Der Weg ist ab dem Wanderparkplatz ausgewiesen und nicht schwer zu finden. Dabei bieten sich die schönsten Ansichten zur Hauptstaumauer. Es geht immer wieder auf und ab, Spaziergänger sollten deshalb etwas mehr Zeit einplanen. Für ausdauernde Wanderer bietet sich der 16 Kilometer lange Rundweg um die Talsperre an. Vom Wanderparkplatz geht es auf dem Hans-Pölzig-Rundweg bis zur Talsperrenmauer, die aber vorerst nicht überquert wird. Der Weg führt immer nahe am Wasser entlang, rund um den Stausee.

Am Wasserkraftwerk erfahren die Besucher auf dem Enso-Energie-Erlebnispfad anhand eines Drehrades und einer Fühlbox mehr über Biomasse. Auf der Höhe bei Neuklingenberg kann außerdem mit einer Windturbine selbst Strom erzeugt werden, wenn der Rotor in den Wind gedreht wird.

Eine Wanderkarte, die unter anderem die Talsperre Klingenberg abbildet, gibt es beim Tourismusverband Erzgebirge im Rathaus Dippoldiswalde. Dort ist auch die Broschüre zum Enso-Energie-Erlebnispfad erhältlich.

