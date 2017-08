Mehr als nur Bäbbeln Rund 160 Kinder legen auf dem Sportplatz das Fußball-Abzeichen des DFB ab. Ein Vorschuljunge sorgte für Furore.

Auch Mädchen sind am Ball. © Jörg Richter

Diesen Namen sollten sich Lampertswalder Fußballfans schon mal vormerken: Fero Thieme hat etwas geschafft, was nicht so oft vorkommt. Der junge Mann schaffte beim Test zum DFB-Paul-Schnupper-Abzeichen als einziges Vorschulkind 21 von 30 möglichen Punkten und holte damit Gold. „Das ist schon ziemlich selten“, sagt Ronny Kutzner, der Trainer der Männermannschaft des SV Lampertswalde. Entsprechend groß war der Applaus auf dem Sportplatz, als Kutzner diese kleine Sensation per Lautsprecher verkündete.

Der Sportverein hat gemeinsam mit Eltern und Lehrern der Grundschule zum dritten Mal einen „Tag des Fußballs“ auf die Beine gestellt. Auch Erzieherinnen der Kita und Achtklässler der Oberschule Schönfeld halfen, damit dieser Fußball-Vormittag ein voller Erfolg wurde. Die Vorschulkinder und die Grundschüler mussten sich dabei im Dribbeln, Neunmeterschießen und Pässespielen beweisen. Außerdem gab es ein kleines Fußballturnier.

„Natürlich gucken wir dabei auch, ob wir das eine oder andere neue Fußballtalent entdecken“, sagt Kutzner. Auch Mädchen werden ernst genommen. Immerhin spielen schon drei in den Nachwuchsmannschaften des SV Lampertswalde.

„Dieser Fußballtag ist eine tolle Sache“, sagt Grundschulleiterin Rita-Veronika Kube. Er sei sehr gut vom Verein und dem hiesigen Sportlehrer Udo Gabrisch, der die jungen Leichtathleten des SV Lampertswalde trainiert, organisiert worden. Am Nachmittag konnten die versierten Fußballer (ab E-Junioren) das richtige DFB-Fußball-Abzeichen ablegen. „Da braucht man richtig Geschick, um es zu bestehen“, so Kutzner. Zusätzlich werden Kopfball und Flanken bewertet. Am Abend ließ er seine Männer-elf zum Test antreten. Kutzner: „Selbst die Alten Herren sind willkommen.“

