Mehr als Käse Die Stolpenerin Petra Gräfe zielt nicht nur auf die Geschmacksnerven ihrer Gäste.

Fromelier Petra Gräfe ist Expertin für Käse. Ihre Erfahrungen gibt sie gern weiter. © Steffen Unger

Das Vorwerk in Stolpen hat etwas Geheimnisvolles, dennoch Bodenständiges an sich. In einem kleinen Quartier drängen sich hier die Häuser dicht an dicht. Zentraler Punkt ist ein Brunnen mit einem Stück Käse aus Metall, um welches sich die Mäuse tummeln.

Den Blick darauf kann Petra Gräfe täglich genießen, wenn sie Zeit hat oder wenn sie eben in einer Schüssel mit frischer Milch rührt. Bis aus der Milch Käse wird, dauert es. Das Spannende sei vor allem der Reifeprozess. Mit ihrer „Stolpner Käsemacherei“ ist sie praktisch zurück zu den Wurzeln gekehrt. Denn das Vorwerk ist auch als Käsemarkt bekannt. Und wenn sie von ihrem selbst hergestellten Käse spricht, ist die Leidenschaft geweckt. Sie ist in der Landwirtschaft groß geworden, kennt als Versicherungsmaklerin auch alle Sorgen und Nöte der Landwirte. Die Sache mit dem Käse begann 2007 bei einem Besuch auf einer Schweizer Alm. „Ich habe dort beim Käsen zugeschaut und mich hat das wie ein Virus infiziert“, erzählt sie. Gern wäre sie jedes Jahr auf die Alm gefahren. Doch das sei nicht gegangen. Deshalb habe sie die Käseherstellung zu sich in das Vorwerk nach Stolpen geholt.

Inzwischen könnte sie durchaus auch mehr Leute mit ihrer Leidenschaft für Käse infiziert haben. Als Fromelier, also als Expertin der Käseherstellung, bietet sie lockere Veranstaltungen an. Da können ihre Gäste selbst Käse herstellen und die verschiedenen Sorten probieren. Darunter die eigenen, aber auch zugekaufte von regionalen Anbietern. Dazu gibt es Obst oder Gemüse und Brot, sodass jeder nach Lust und Laune sein Käsemenü selbst kreieren kann. Dazu kommen anregende Gespräche zu verschiedenen Themen, vor allem eben auch landwirtschaftliche. Da ist Petra Gräfe Expertin. Es sei sozusagen eine lustige Runde mit ernstem Hintergrund. Und während jeder seine Milch rührt oder einen kleinen Laib formt, ist Zeit für Gespräche miteinander. Der Fromelier will den Gästen einige interessante Tipps mit auf den Weg geben, damit sie anhand der Käseherstellung mehr über Lebensmittel generell erfahren und vielleicht auch lernen, das eine oder andere zu hinterfragen. Zum Beispiel, wo die Lebensmittel herkommen und welche Inhaltsstoffe darin sind.

„Mir geht es dabei nicht um Wertungen, ob die Leute biologisch oder konventionell hergestellte Lebensmittel kaufen sollen. Das muss jeder für sich entscheiden“, sagt Petra Gräfe. Sie wolle lediglich das Ursprüngliche von Lebensmitteln näher in den Fokus rücken. Wie sei das besser möglich, als bei einem so sauberen Ausgangsprodukt wie Milch“, sagt sie. Der Käse, den ihre Gäste herstellen, ist übrigens noch lange nicht fertig. Jeder Teilnehmer bekommt seinen in handliche Form gepressten Käse zum Reifen mit nach Hause.

