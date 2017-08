Mehr als eine süße Verlockung Edith Penk aus Rohne weckt Blaubeeren in Gläser ein – und kann entspannt der kalten Jahreszeit entgegen sehen.

Edith Penk aus Rohne mit ihren Blaubeeren. © Joachim Rehle

Die Früchte des Waldes sind in diesen Tagen schier unerschöpflich. Edith Penk weiß diese zu nutzen – nicht nur als leckerer Sattmacher, sondern auch als Linderung und Vorbeugung für manche Krankheiten. Die leidenschaftliche Hausfrau aus Rohne weckt hier Blaubeeren in kleine Gläser ein. Zuvor hatte es zum Mittagessen Pilze gegeben, und Preiselbeerkuchen zum Kaffee. Preisel- und Blaubeersaft wurde außerdem in Flaschen abgefüllt. Der Sonntagsspaziergang am vergangenen Wochenende hatte sich also gelohnt. Derart vorbereitet, geht es getrost der kalten Jahreszeit entgegen.

