Mehr als ein Haufen Blech Die Temperaturen steigen – und auch die Zahl der schweren Unfälle. Die Polizei sieht keine Verbindung. Der ADAC schon.

Montagnachmittag auf der Straße zwischen Bad Gottleuba und Hellendorf: Ein Rentner kommt mit dem Auto von der Straße ab und prallt gegen einen Baum. Ersthelfer holen den schwer verletzten Mann aus dem Pkw. 28 Feuerwehrleute sind im Einsatz, die Straße ist mehrere Stunden gesperrt. Die Lufttemperatur an diesem Tag: um die 30 Grad. © Förster

Bad Gottleuba-Berggießhübel. Ein 83-Jähriger wurde am Montagnachmittag schwer verletzt. Er kam auf der Straße zwischen Bad Gottleuba und Hellendorf mit dem Auto von der Straße ab und fuhr gegen einen Baum. – Diese und ähnliche Unfallmeldungen häufen sich. In Oberfraundorf stirbt ein Motorradfahrer. In Dohna kollidieren ein Motorrad und ein Pkw, der Biker wird schwer verletzt. In Nentmannsdorf werden vier Personen zum Teil schwer verletzt. In Hellendorf gerät eine 16-Jährige mit dem Krad unter einen Wohnwagen. Nur fünf Beispiele aus den vergangenen Tagen.

Dass die Aufklärung der Unfallursachen oft schwer ist, beweist der Unfall der 16-Jährigen. Polizei und Familie äußern sich unterschiedlich, aber nicht öffentlich. Die Familie auf Anraten ihres Anwaltes, die Polizei mit dem Verweis, polizeiliche Ermittlungsverfahren seien nichtöffentlich.

Ob bei den Unfällen die Hitze eine Rolle spielt, wird bei der Polizei nicht erfasst. Dennoch liegt die Vermutung nahe und wird von der Unfallforschung des ADAC bestätigt. Untersucht wurden seit 2005 rund 12 000 Unfälle. Das Ergebnis: Jeder siebente schwere Unfall ereignet sich an Tagen mit Temperaturen über 25 Grad Celsius. Gerade bei Situationen, die hohe Konzentration erfordern, kracht es dann häufiger. Das sind zum Beispiel Überhol- und Vorfahrtsfehler. Der Anteil dieser Unfälle liegt an kühleren Tagen bei 47 Prozent, an den sehr warmen Tagen steigt er auf 63 Prozent.

Das Unfallgeschehen der jüngsten Tage in der Region scheint die Zahlen zu bestätigen, auch wenn die Polizei Vergleichszahlen zu Unfällen zum Beispiel im März/April nicht ermittelt. „Das liegt an der Art der statistischen Erfassung, die ermittlungsbedingt zuweilen nachhängt“, sagt Polizeihauptkommissarin Jana Ulbricht. Hinzu kommt aus Sicht des ADAC, dass es oft nicht nur eine Ursache gibt, sondern mehrere. Also zum Beispiel eine Baustelle und Feiertagsverkehr, ist es dann noch heiß, potenziert das die Gefahr eines Unfalls, sagt Verkehrsingenieur Markus Löffler.

Die Tipps des ADAC sind so einfach wie bekannt und werden doch oft missachtet. Die drei wichtigsten: Niemanden im Auto in der Sonne lassen. Schon nach 15 Minuten droht ein Kreislaufkollaps. Sind Personen oder Tiere durch Hitze gefährdet, kann die Polizei das Auto gewaltsam öffnen lassen. Wird ein Mensch verletzt, ist das fahrlässige Körperverletzung. Oberflächen im Auto können sich auf über 60 Grad aufheizen – also abdecken.

Der Unterschied zur Außentemperatur sollte maximal sechs Grad betragen, um Erkältungen und Kreislaufbeschwerden zu vermeiden. Die Wohlfühltemperatur liegt bei 20 bis 25 Grad. Sonst gilt, was immer gilt: Ausreichend Wasser, Tee oder Saft trinken. Drittens: Pause machen passe zwar oft nicht in den Terminplan der Fahrer. Noch weniger, wenn ein Stau dazwischen kommt. Der ist zwar eine Zwangspause vom Fahren, nicht aber wirkliche Erholung, sagt Löffler. Sein letzter Unfall ist eine Weile her und war nicht seine Schuld: Da ist mir einer reingefahren. – Es war kein heißer Tag.

