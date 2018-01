Mehr als Buusch und Steene Torsten Münnich hat mit einem Lied über die Oberlausitz einen Internet-Hit gelandet, der vielen aus dem Herzen spricht.

Torsten „Feuerzeux“ Münnich bei einem Auftritt auf dem Großschönauer Hutberg. Der gebürtige Walddorfer kommt immer wieder zu Konzerten in seine alte Heimat Oberlausitz. © privat

Oberlausitz. Der Liedtext in Mundart, schlichte Gitarrenbegleitung und ganz viel Heimatliebe: Fertig ist eine Art Oberlausitz-Hymne. Für Torsten Münnich, Komponist, Musiker und Sänger des Liedes „Ok Buusch und a boar Steene“ ist es aber noch mehr. „Das Lied ist sozusagen mein großer Durchbruch“, sagt der 48-Jährige.

Der gebürtige Walddorfer, der vor rund 30 Jahren der Liebe wegen nach Strausberg bei Berlin gezogen ist und seitdem dort wohnt, schreibt seit sechs Jahren eigene Stücke und singt diese auf zumeist kleinen Konzerten. Lieder in Oberlausitzer Mundart sind darunter, ebenso welche auf Hochdeutsch. Einige seiner Lieder präsentiert Torsten Münnich auch auf seinem

YouTube-Kanal im Internet. „Seit drei Jahren stelle ich dort hin und wieder Lieder von mir rein, damit andere diese hören können“, erzählt der 48-Jährige. Die Stücke sind mit Bildern unterlegt, und haben auch schon ein kleines Fanpublikum. Das änderte sich, als Münnich „Ok Buusch und a boar Steene“ ins Internet stellte: „Vor diesem Lied wurden meine Lieder auf Youtube etwa 10 000-mal gehört. Danach waren es 80 000 Zugriffe“, sagt Torsten Münnich. Auch „Ok Buusch und a boar Steene“ ist mit Bildern unterlegt – zu sehen sind Umgebindehäuser, die Lausche bei Waltersdorf, der Kelchstein bei Oybin, der Nonnenfelsen bei Jonsdorf. Allein schon die Bilder lösen bei vielen Leuten Heimatgefühle aus – mehr jedoch der Text, weiß Torsten Münnich. Denn der hat einen durchaus ernsten Inhalt – handelt er doch auch davon, dass viele junge Menschen die Oberlausitz in alle Welt verlassen, oft in der Fremde aber nicht glücklich werden und sich dann in die Heimat zurücksehnen. Torsten Münnich packt das in die Refrainzeilen: „De Heemt macht uns kee andrer, doas kenn mer oak allene, bloß ohne Menschn ist de Heemt: ok Busch und a boar Steene“.

Damit hat er bei vielen Oberlausitzern in Nah und Fern mitten ins Herz getroffen. „Nachdem sich das Lied über das Internet verbreitet hat, haben mir viele Menschen gesagt, wie sehr sie das Stück berührt“, erzählt Torsten Münnich. „Sie sagen, dass sie diese Situation genau so betrifft.“ Die Leute merken, dass hier einer weiß, wovon er singt. Bei Torsten Münnich ist das der Fall: „Ich bin ja selbst nicht mehr in der Oberlausitz, meine Schwester lebt gar in Kalifornien. Nur mein Bruder ist noch in der Heimat“, erzählt Torsten Münnich. In vielen seiner Lieder spielt die Oberlausitz darum eine tragende Rolle: „Mindestens 90 Prozent meiner Liedtexte handeln von eigenen Erfahrungen und selbst Erlebtem“, sagt er. Und den Prägungen von Kindheit an: „Die Oberlausitz, die Natur, die Wälder und Felder und der Umgang der Leute dort, das alles steckt in mir drin.“ Das mache es für ihn auch einfach, neue Lieder zu schreiben. „Ich denke dann in Oberlausitzer Mundart und schreibe die Liedtexte. Die Melodien dazu sind schon im Kopf drin.“

Sein Livemusik-Projekt „Feuerzeux“ hat Torsten Münnich vor zehn Jahren gegründet. Neben seinem Beruf als Ofensetzer hatte er damals die Musik für sich entdeckt, sich eine Gitarre gekauft, das Spielen beigebracht. Lieder und Geschichten, die am Lagerfeuer die Runde machen, wolle er den Leuten bieten, erklärt Münnich den Namen Feuerzeux. Sein erstes öffentliches Konzert hat er vor fünf Jahren in Walddorf gegeben, vor der Familie, Freunden und Bekannten. Seitdem ist die Zahl der Konzerte gestiegen: Münnich hat an vielen Orten der Oberlausitz gespielt sowie in Brandenburg, seiner jetzigen Heimat. Erst am Wochenende ist er in Friedersdorf aufgetreten, die Karten waren im Nu verkauft. Werbung für seine Konzerte macht er, abgesehen vom Internet, kaum: „Es spricht sich herum, und so habe ich immer mehr Anfragen von Veranstaltern bekommen“, sagt Münnich. Ihn freut das: „Ich bin Livekünstler, der mit Stimme, Gitarre und Licht auskommt. Mehr brauche ich nicht für meine Konzerte.“ Und natürlich einen „Hit“ wie „Ok Buusch und a boar Steene“, der Aufmerksamkeit bringt. „Dadurch werden auch meine anderen Lieder bekannter“, so Torsten Münnich. „Das sind alle meine Schätzchen.“

