Mehr als 8 000 Euro für neue Stadtmöbel Neue Pläne für das Backhaus

In Niesky (hier der Zinzendorfplatz im September) soll es demnächst Stadtmobiliar geben. © Jens Trenkler

Niesky. Oberbürgermeisterin Beate Hoffmann hat sich beim Neujahrsempfang der Stadt Niesky sehr zufrieden mit der Spendenaktion zum Stadtgeburtstag gezeigt. Über 8 000 Euro sind bisher zusammengekommen. Neben Ehrenamtlern und Partnern hat die Stadt insbesondere Unternehmer zur Festveranstaltung eingeladen und diese auch um eine Spende für Stadtmobiliar gebeten. Die Resonanz sei „überwältigend“ ausgefallen, dankte die Oberbürgermeisterin den Anwesenden.

Die Stadt feiert in diesem Jahr ihr 275. Gründungsjubiläum. Neben vielen Veranstaltungen soll die Initiative der Stadt und ihren Bewohnern zugutekommen. Bürger, Einrichtungen und Betriebe sind aufgerufen, für neue Bänke, Erholungsgelegenheiten und Spielgeräte zu spenden. Beate Hoffmann plant, den Stadträten Vorschläge zur Wahl zu stellen, wofür die Spenden verwendet werden sollen.

Die Aktion ist noch nicht zu Ende. Weiterhin gehen Spenden fast täglich im Rathaus ein. Die aktuelle Summe ist also eher als Zwischenstand zu verstehen. Am Ende soll das Stadtmobiliar auf einem Platz oder in einem Park aufgestellt und damit etwas Bleibendes für Niesky werden. Zum Gründungstag von Niesky, am 8. August, ist die Einweihung geplant, sagt die Oberbürgermeisterin. (SZ/so)

