Mehr als 6 600 Stimmen bei Jugendsportlerwahl Die Kreissportjugend kürt am Freitag die Sieger in drei Kategorien. Über 30 Nominierte standen zur Wahl.

© Daniel Förster

Pirna. Die Jugendsportler 2017 im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge stehen fest. Die Sieger in den drei Kategorien werden an diesem Freitagabend in der Pirnaer Herderhalle geehrt. Dort erwarten die Veranstalter von der Kreissportjugend rund 200 Gäste. Insgesamt 13 Sportlerinnen, zwölf Sportler und sieben Teams waren vorab von ihren Vereinen für die Abstimmung nominiert worden. Alle 32 Kandidaten standen dann zur Wahl. Eine Jury mit Trainern und anderen Experten aus dem Bereich Sport bestimmte auch dieses Mal die drei Titelträger über eine voneinander unabhängige Punktevergabe. Doch darüber hinaus waren auch die Fans gefragt. Über ihr Votum wurden die Gewinner der drei Publikumspreise in den jeweiligen Kategorien ermittelt. Mehr als 6 600 Einzelstimmen wurden dabei abgegeben. Alles über die Gewinner und die Jugendsportlerehrung erfahren Sie in am Montag in Ihrer SZ-Lokalausgabe. (skl)

