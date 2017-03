Mehr als 5 500 Stimmen abgegeben Bei der Sportlergala am Sonnabend werden in der Wilsdruffer Saubachtalhalle die Sieger der drei Kategorien gekürt.

Neben der Ehrung der Sportler des Jahres gibt es auch ein Rahmenprogramm in der Wilsdruffer Saubachtalhalle. © Archivfoto: Marko Förster

Die Sportler des Jahres 2016 im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge stehen fest. Bei der 23. gemeinsamen Umfrage von Kreissportbund und Sächsischer Zeitung haben sich einmal mehr viele Leute beteiligt. Über Original-Tippscheine und Online-Wahl kamen mehr als 5 500 Stimmen zusammen. Diese Stimmen machten insgesamt jeweils die Hälfte des Endergebnisses in den drei Kategorien Sportlerin, Sportler und Mannschaft des Jahres 2016 aus.

Die andere Hälfte ergab sich aus der Punktevergabe einer Jury mit 20 Mitgliedern aus der regionalen Wirtschaft, den Rathauschefs von Dippoldiswalde, Freital, Neustadt, Pirna, Sebnitz und Wilsdruff, dem Landrat, einem Ex-Landrat sowie aus Sport, dem Kreissportbund und der SZ.

Die drei Sieger werden am Sonnabendabend bei der Sportlergala in der Wilsdruffer Saubachhalle gekürt. Eindrücke, Fotos und das Endergebnis finden Sie dann am Montag in Ihrer SZ-Lokalausgabe. (SZ/skl)

