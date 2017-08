Mehr als 500 Sportler nutzen kostenlose Kurse

Noch bis zum Donnerstag können Dresdner das Angebot „Fit im Park“ nutzen. Das Gute: Es kostet nichts. In Grünanlagen wie dem Sportpark Ostra und dem Waldpark finden täglich mehrere Fitnesskurse statt. Bislang haben rund 500 Sportler an dem Projekt teilgenommen. Dabei geht es nicht um sportliche Höchstleistungen, sondern darum, die Dresdner für mehr Bewegung zu begeistern. Es ist das erste Projekt dieser Art in der Landeshauptstadt.

Bereits seit 2. August nutzen Dresdner Vereine dieses Programm, um ihre Sportarten vorzustellen und dadurch dauerhafte Mitglieder zu gewinnen. Trainiert wird mit Smovey-Ringen, Multi-Elastikbändern oder einfach mit dem eigenen Körpergewicht. Das Angebot richtet sich auch an ältere Menschen: Am Dienstag gibt es von 10 Uhr bis 11 Uhr einen Sportkurs für die Generation 70+ im Waldpark. (SZ/noa)

Das Programm: www.dresden.de/fit-im-park

