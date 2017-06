Mehr als 50 km/h zu schnell Bei einer Geschwindigkeitskontrolle auf der B 169 hat die Polizei 57 Raser erwischt. Zwei von ihnen hatten es besonders eilig.

Mit 107 km/h und 105 Stundenkilometer wurden am Donnerstagvormittag zwei Autofahrer in einer 50er-Zone auf der B 169 geblitzt. Beamte der Chemnitzer Verkehrspolizei führten zwischen Schlegel und Arnsdorf eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Die Messstelle befand sich außerorts, der Bereich ist aber mit 50 km/h und dem Zusatzzeichen „Hinweis auf Unfallgefahren“ ausgeschildert. Dies missachteten die Autofahrer offenbar. Für diese Überschreitungen werden laut Bußgeldkatalog 240 Euro Bußgeld, zwei Punkte in Flensburg und ein Monat Fahrverbot fällig.

Während der Kontrolle wurden insgesamt 586 Fahrzeuge gemessen, wovon 57 zu schnell unterwegs waren. Von den 57 Autofahrern lagen 49 im Verwarngeldbereich, acht müssen mit einem Bußgeldbescheid rechnen. (DA)

