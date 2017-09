Mehr als 50 Graffiti in sechs Monaten Ein Unbekannter verschandelt die Zittauer Innenstadt. Selbst die Sprüher-Szene rätselt.

Das sind nur sechs der Anartyst-Schmierereien (von oben links nach unten rechts): In der Kirchstraße, im Rektorgässchen, an der Parkschule, in der Bahnhofstraße, der Max-Müller-Straße und am Hochschul-Haus III hat sich der Unbekannte verewigt.











Die Schriftzüge sind überall: an Mauern, Wänden, Zäunen ... Seit Monaten verewigen sich ein oder mehrere unbekannte Sprüher mit der Signatur „Anartyst“ in der Stadt. Darüber hinaus sind inzwischen auch Aufkleber mit dem Schriftzug „Anartyst“ aufgetaucht. Die Reaktionen im sozialen Internet-Netzwerk Facebook lassen angesichts der eher unkünstlerischen Art des Schriftzuges und der Orte, die besprüht wurden, an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig. „Verschandelung“, „Sachbeschädigung“, „Vandalismus“ sind die noch moderateren Aussagen über die Graffiti. Die Stadtverwaltung findet ebenfalls klare Worte: „Diese Art der Graffitis und vor allem die Orte, wo sie angebracht werden, stellen neben der reinen Sachbeschädigung, die beim Eigentümer erhebliche Kosten für die Beseitigung verursachen, eine Verschandelung des Stadtbildes dar“, teilte Wirtschaftsförderin Gloria Heymann auf SZ-Anfrage mit. Die Stadt hat selbst mit den Schriftzügen zu kämpfen: „Beispielsweise waren massiv städtische Parkbänke, Abfallbehälter, Mauern, Buswartehallen betroffen“, so Frau Heymann. „Dazu haben wir im April und Mai diesen Jahres Strafanzeigen gestellt.“

Und nicht nur die Stadt. „Der Polizei sind seit Februar 2017 insgesamt 57 Fälle bekannt geworden“, berichtet Sprecher Thomas Knaup auf SZ-Anfrage. „Schwerpunkt der Geschehnisse war die Innenstadt von Zittau.“ Bisher sei nach groben Schätzungen ein Sachschaden von 25 000 Euro entstanden. Die Kriminalpolizei ermittelt, einen oder mehrere Verdächtige hat sie bisher aber nicht gefunden.

Die Zahl der Fälle könnte indes noch deutlich höher liegen. „Sachbeschädigungen sind grundsätzlich ein sogenanntes Antragsdelikt, das für gewöhnlich nur auf die Anzeige und den zugehörigen Strafantrag des Geschädigten hin polizeilich weiter verfolgt wird“, so Polizei-Sprecher Knaup. Die Zahl der Fälle, die nicht angezeigt wurden, entzieht sich naturgemäß seiner Kenntnis. Vor diesem Hintergrund rät Knaup, dass sich alle Geschädigten von illegalen Graffiti und anderen Schmierereien an die Polizei wenden. Jeder Schriftzug – in Sprüher-Kreisen mit dem englischen „Tag“ bezeichnet – stellt eine Straftat der Sachbeschädigung dar. „Als Strafmaß für dieses Vergehen sieht der Gesetzgeber eine Geldstrafe oder Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren vor“, so Knaup.

Auch den Zittauer Sprühern sind die Anartyst-Tags nicht verborgen geblieben. „In der „Szene“ sind die Meinungen dazu sehr unterschiedlich“, teilte Tuomo Neumann vom Graffiti- & Skateshop „Fame“ in der Inneren Weberstraße, der Anlaufpunkt der Sprüher ist, mit. Er selber hat seit der Ladenöffnung 2012 den stetigen Aufbau von legalen Graffiti-Flächen in Zittau vorangetrieben. Dazu gehören der sogenannte „Wall of Fame“, die Wand der einst als Verladebahnhof für Kohle konzipierten Fläche in der Nähe des Pethauer Gewerbegebietes, der Skatepark in Zittau-Ost und der Garten hinter Neumanns Laden. Dadurch sei die Zahl illegaler Bilder in den letzten Jahren zu großen Teilen aus dem Stadtbild verschwunden, so Neumann.

Neumann weiß eigenen Angaben zufolge nicht, wer sich hinter „Anartyst“ verbirgt. „Leider können wir keine Rückschlüsse auf eine Person oder Personengruppe ziehen, da die Sprayer sich üblicherweise nicht mit ihrem Szenenamen bei uns vorstellen“, erklärt er. „Es sieht so aus, als kauft er nicht einmal seine Dosen bei uns.“ Auch alle anderen, die legal in Zittau Graffiti sprühen, kennen ihn laut Neumann nicht.

Einige Vermutungen lässt der Schriftzug allerdings doch zu. Die Gestaltung des Anfangsbuchstabens ähnelt sehr dem des Wortes Anarchie, so wie es die links-autonome Szene verwendet. Auch könnte Anartyst eine Verbindung aus den Worten Anarchie und dem englischen „Art“ für Kunst sein. Und auf der Internet-Plattform Instagram gibt es einen „Anartyst“, der ziemlich gut gezeichnete Bilder postet ...

