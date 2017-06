Mehr als 4 500 freie Stellen Die Zahl der Arbeitslosen ist im Juni weiter gesunken. Aber das ist nur ein Teil der Wahrheit.

Die Agentur für Arbeit gab jetzt die aktuellen Zahlen bekannt. © dpa

Der Juni verabschiedete sich aus der Oberlausitz mit 70 239 Arbeitslosen. Diese Zahl liegt genau 15 Jahre zurück. Im Juni 2017 meldete die Arbeitsagentur Bautzen 20 505 Frauen und Männer ohne Job. Das waren 346 weniger als im Mai und 2 740 weniger als vor einem Jahr.

Gleichzeitig ist im Juni die Zahl der gemeldeten freien Stellen weiter gestiegen. Der Arbeitsagentur wurden im vergangenen Monat 1 043 offene Jobs gemeldet, 60 mehr als im Mai und 22 mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitsvermittler der Bautzener Agentur können damit insgesamt auf 4 528 sozialversicherungspflichtige Stellen zurückgreifen. Die meisten freien Jobs – genau 1 402 – gibt es in der Zeitarbeitsbranche, gefolgt vom Verarbeitenden Gewerbe mit 809 sowie dem Gesundheits- und Sozialwesen mit 432 Stellen. Bedarf an neuen Leuten gibt es aber zum Beispiel auch im Gastgewerbe, hier sind 277 Stellen frei.

Passgenaue Bewerber finden

Ging es vor 15 Jahren für die Jobvermittler darum, möglichst viele Arbeitslose in Lohn und Brot zu bringen, hat sich diese Aufgabe gründlich geändert. Jetzt geht es darum, für freie Stellen möglichst passgenaue Bewerber zu finden – oder die Kandidaten so zu qualifizieren, dass es passt. „Wir unterstützen die Unternehmen mit Beratung und Vermittlung bei der Besetzung der Arbeitsstellen“, sagte dazu die Vize-Chefin der Arbeitsagentur, Ilona Winge-Paul. „Gleichzeitig setzen wir unseren Fokus auf die individuelle Qualifizierung unserer Kunden, um die freien Stellen in unserer Region mit geeigneten Bewerbern zu besetzen.“

Allein 6 855 Menschen hätten deshalb im Juni an Weiterbildungen, Praktika in Betrieben oder sonstigen arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen teilgenommen. Sie gelten in dieser Zeit nicht als arbeitslos, sondern als unterbeschäftigt. Zusammen mit den 20 505 Arbeitslosen summierte sich die Unterbeschäftigung in den Landkreisen Bautzen und Görlitz im Juni auf insgesamt 27 360 Personen. Anders gesagt: Etwa drei Viertel der als unterbeschäftigt Registrierten sind arbeitslos.

Die Geschäftsstelle Bischofswerda meldete im Juni 925 Arbeitslose. Das waren 20 weniger als im Mai und 175 weniger als vor zwölf Monaten.

