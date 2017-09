Mehr als 450 Vereine und Institutionen waren in Löbau zu Gast Am Festumzug am Sonntagnachmittag beteiligen sich mehr als 150 Vereine und Verbände.

Die Farben der Oberlausitz beim Festumzug zum Tag der Sachsen in Löbau © Rafael Sampedro

Löbau. Bei wechselhaftem Wetter hat am Sonntagnachmittag beim Tag der Sachsen in Löbau der Festumzug begonnen. Tausende säumten die Straßen der Stadt in der Oberlausitz. Der Umzug, an dem sich mehr als 150 Vereine und Verbände beteiligten, ist traditionell der Höhepunkt des größten Volks- und Heimatfests im Freistaat. Auf Motivwagen und bei Paraden stellten Akteure aus allen Teilen Sachsens ihre Regionen vor. Der Tag der Sachsen in Löbau ist bereits die 26. Auflage des Festes. Im kommenden Jahr wird es im nordsächsischen Torgau gefeiert. Im Jahr darauf ist Riesa Gastgeber, wie das Kuratorium „Tag der Sachsen“ am Samstag verkündet hatte. (szo)

