Mehr als 30 000 Euro für den Baruther Fußball Mit Fördergeldern kann der Hartplatz in Rackel saniert werden. Die Sportler legen sich auch selbst ins Zeug.

Andreas Schumann (2.v.l.) vom Innenministerium hatte nicht nur Fördermittel für die Sanierung des Hartplatzes Rackel im Gepäck, sondern auch Bälle. © Carmen Schumann

Auf dem Hartplatz in Rackel sprießt das Grün. Das ist ein untrügliches Zeichen dafür, dass der Belag aus einem Basaltgemisch durch UV-Strahlung vollständig zerfallen ist. Der Platz ist bei Trockenheit steinhart und bei Regen total matschig, weiß Frank Nowak vom Baruther Sportverein. Ein normaler Spielbetrieb ist auf dem Platz kaum noch möglich, eine Sanierung ist dringend notwendig geworden. Deshalb wandten sich die Sportler auf der Suche nach Fördermitteln an die Sächsische Aufbaubank und an das Sächsische Innenministerium. Der Freistaat stellt für die Sportstättenförderung 22 Millionen Euro in den Jahren 2017/18 bereit. Aus diesem Topf bekamen die Baruther 32 000 Euro bewilligt. Das ist eine 50-prozentige Förderung aus dem Programm „Investive Sportförderung“. Andreas Schumann, Referatsleiter im Innenministerium, überbrachte den Fördermittelbescheid jetzt persönlich und überzeugte sich vom schlechten Zustand des Platzes. Da das Geld nun zur Verfügung stehe, könne man so bald wie möglich loslegen, erklärte Frank Nowak. Viele der etwa 300 Mitglieder des Baruther SV hätten sich bereit erklärt, Eigenleistungen zu erbringen. Dazu gehört das Abräumen der Tore und Einfassungen, aber auch Schachtarbeiten. Das alte Material muss vollständig abgetragen werden. Dann wird eine Drainage verlegt, damit das Wasser wieder ordentlich abfließen kann. Die Baufirma Pursche-Bau aus Baruth, die ohnehin den Sport im Ort stark unterstützt, hat sich bereit erklärt, mit Technik zu helfen.

Die Baruther haben sich wieder für einen Hartplatz entschieden. So ein Platz muss nicht so intensiv gewartet werden, wie ein Rasenplatz. „Zwei-, dreimal im Jahr walzen, reicht aus“, sagt Frank Nowak. Der Bau eines Kunstrasenplatzes wäre zudem ungleich teurer.

Dass der Sportverein die Mittel aus dem Programm „Investive Sportförderung“ in Anspruch nehmen konnte, macht ihn unabhängig vom Gemeindehaushalt. Dieser Fördertopf, so sagt der CDU-Landtagsabgeordnete Marko Schiemann, richte sich speziell auf den Breitensport und die Nachwuchsförderung. Beim Baruther SV sind fast zwei Drittel Kinder und Jugendliche.

zur Startseite