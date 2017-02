Mehr als 30 Wagen und Gruppen beim Bernsdorfer Karnevalsumzug Am Sonntag wird die B 97 wieder zur Flaniermeile für das närrische Volk. Die Vorbereitungen laufen.

Faschingssaison nähert sich auch in Bernsdorf ihrem Höhepunkt. Dazu gehört neben dem Weiberfasching der bunte Karnevalsumzug durch die Stadt. Dieser findet am Sonntag, dem 19. Februar, statt. Markus Neumann, der Präsident des Bernsdorfer Karnevals-Clubs (BKC), rechnet mit 28 Bildern, die auf Faschingswagen und von Fußgruppen gezeigt werden. Dazu kommt noch der BKC mit seinen eigenen Formationen, sodass insgesamt 37 Bilder zu sehen sein werden.

„Diesmal sind es ein paar mehr Fahrzeuge“, blickt er voraus. Es werden sich wieder viele Gruppen aus Bernsdorf und den Ortsteilen beteiligen, aber auch Gäste von befreundeten Karnevalsvereinen unter anderem aus Königsbrück, Weißig und Hohenbocka dabei sein. Die Startzeit des Umzugs und dessen Route bleiben unverändert. Das bedeutet auch, dass die B 97 im Abschnitt zwischen den Kreuzungen am neuen Stadtzentrum und am Zollhaus von 13 bis 16 Uhr gesperrt sein wird. Eine Umleitung ist ausgeschildert.

Der Umzug wird sich um 14 Uhr in der Feldstraße in Bewegung setzen. Von dort aus geht es auf der B 97 ein Stück in Richtung Hoyerswerda und weiter über die Breite Gasse, die Parkstraße und die Lindenallee zurück auf die B 97 mit einem kurzen Schwenk in Richtung Dresden, ehe es auf den Neuen Markt geht. Dort findet wie üblich die Abschlussveranstaltung mit Beköstigung und Musik statt. Dazu gehört noch einmal die Vorstellung der einzelnen Umzugsbilder. Dazwischen sind Programm-Einlagen des BKC geplant. Gegen 18 Uhr wird der offizielle Teil enden.

BKC-Präsident Markus Neumann freut sich auf zahlreiche gut gelaunte Menschen beim Faschingsumzug am Straßenrand. Er freut sich auch schon auf ein ausverkauftes Haus beim Weiberfasching am 23. Februar im „Grünen Wald“. Ein paar wenige Restkarten sind noch im Vorverkauf zu haben, verrät er, aber nur noch für Stehplätze.

