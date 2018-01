Mehr als 25 Mittelsachsen mit Grippe infiziert Ein Amtsarzt rechnet in den nächsten Wochen mit weiteren Fällen. Deren Ursache ist jedoch nicht ein Virus aus England.

Eine Grippe-Schutzimpfung lohnt sich auch jetzt noch, raten Experten. © dpa

Döbeln/Freiberg. Zu Beginn des neuen Jahres steigt die Zahl der an echter Grippe erkrankten Mittelsachsen. Wie das Landratsamt am Dienstag informiert, sind im Gesundheitsamt für die erste Kalenderwoche acht neue Fälle von Influenza gemeldet worden. Bis Ende des vergangenen Jahres sind 18 bekanntgeworden. Mehrheitlich hatten sich die Patienten dabei Influenza Typ B eingefangen.

Für Amtsarzt Andreas Gabriel liegen die Zahlen derzeit im Rahmen. „Sie sind für die Jahreszeit üblich und nicht höher als in den vergangenen Jahren“, so der Experte. Er rechnet damit, dass sich in den kommenden Wochen die Meldungen über Grippe-Patienten häufen werden. Üblicherweise erreicht die Grippewelle in sechs bis acht Wochen ihren Höhepunkt, heißt es in einer Mitteilung der Krankenkasse DAK-Gesundheit.

Das derzeit in England und Australien grassierende H3N2-Virus brauchen die Mittelsachsen hingegen nicht zu fürchten, so Andreas Gabriel. Grund sei, dass das Virus bereits vor zwei Jahren in der Saison 2015/2016 über die Nordhalbkugel gezogen sei. „Damals hatten auch wir viele Fälle. Jetzt zieht das Virus um den Erdball und ist eben in Australien und England angekommen“, erklärt Gabriel. Komme es nun zurück nach Deutschland, seien viele hier bereits immun gegen das Virus. „Es besteht daher nur ein geringes Risiko, an diesem Grippe-Virus zu erkranken“, erklärt der Amtsarzt. Dennoch rät er auch weiterhin zu einer Grippe-Schutzimpfung. Diese lohne sich auch jetzt noch, so der Experte.

Krankenkasse schaltet Info-Hotline

Wie wichtig der Schutz vor der Krankheit ist, macht auch noch einmal Christian Baier von der Krankenkasse DAK deutlich. „Die Influenza oder echte Grippe sollte man nicht auf die leichte Schulter nehmen. Besonders für ältere Menschen, chronisch Kranke sowie Schwangere kann die Infektion gefährlich werden“, so der Döbelner DAK-Chef. In der vergangenen Saison, die von Oktober 2016 bis April 2017 dauerte, sind allein im Landkreis Mittelsachsen fünf Patienten an den Folgen einer echten Virusgrippe gestorben.

Wer Fragen zu der Impfung oder allgemein zum Thema Grippe hat, der kann diese am Freitag, 12. Januar, loswerden. Zwischen 8 und 20 Uhr schaltet die Krankenkasse DAK-Gesundheit eine Grippe-Hotline. Unter der kostenlosen Rufnummer 0800 1111 841 erhalten Versicherte aller Krankenkassen Auskunft. Parallel dazu gibt es zwischen 11 und 12 Uhr an diesem Tag auf der Facebook-Seite der Krankenkasse einen Live-Chat mit Apothekerin Denise Schulze von der DAK.

