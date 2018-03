Mehr als 1 700 Grippefälle Die Zahl der Neuerkrankungen im Landkreis Bautzen steigt weiterhin rasant. Die Experten gehen aber davon aus, dass die Spitze überschritten ist.

Bautzen. Im Landkreis Bautzen ist die Zahl der Grippefälle weiter stark gestiegen. Allein im Vergleich zur Vorwoche kamen insgesamt etwa 460 Erkrankungen hinzu. Damit steigt die Zahl der gemeldeten Influenzafälle in diesem Winter auf 1 706. Das sind über 200 Erkrankungen mehr, als noch im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Die Dunkelziffer, so heißt es von der Gesundheitsbehörde des Landkreises, dürfte allerdings noch weit darüber liegen.

Wie im Vorjahr hat die Grippewelle den Landkreis damit fest im Griff. Während die Zahl der Neuansteckungen zum Jahresbeginn noch eher verhalten war, hat die Zahl der Erkrankungen innerhalb kürzester Zeit zugenommen. Das Landratsamt verweist im Schnitt auf etwa 300 bis 400 neue Fälle pro Woche. Im vergangenen Jahr zog sich die Grippewelle über einen längeren Zeitraum, damals gab es zwischen 100 und 150 Neuerkrankungen pro Woche.

Angesichts der zahlreichen Neuansteckungen sind in den Krankenhäusern in der Region kaum noch Betten frei. Um die Behandlungen der Menschen gewährleisten zu können, mussten sogar schon geplante Operationen bei anderen Patienten verschoben werden. Die Kreisverwaltung geht davon aus, dass inzwischen die Spitze der Grippewelle erreicht ist. Zwar wird bis nächste Woche noch einmal mit bis zu 400 weiteren Influenzafällen gerechnet. Danach, so sagen die Experten, sollte die Grippewelle allerdings abebben. (SZ/sko)

