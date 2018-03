Mehr als 1 300 Flüchtlinge müssten ausreisen Dresden bleibt auf erheblichen Kosten sitzen, auch wenn der große Ansturm vorbei ist. Was läuft und was nicht.

Bundespolizisten begleiten abgelehnte Asylbwerber aus Tunesien in einem Zubringer-Bus auf dem Flughafen Leipzig/Halle zum Flugzeug (Symbolfoto). © Hendrik Schmidt / dpa

Die Flüchtlingszahlen sinken. Das merkt auch Dresden. Bisher wurden der Stadt in diesem Jahr 134 Personen zugewiesen. Mittlerweile leben mehr als 9 000 Asylbewerber in der Dresden.

Einige von ihnen haben Arbeit gefunden, aber eine größere Anzahl ist eigentlich verpflichtet auszureisen. Doch die Landesdirektion kommt mit den Abschiebungen nicht hinterher. Antworten auf die wichtigsten Fragen:

Wie viele Flüchtlinge leben derzeit in Dresden und wo kommen sie her?



Das sind 9 179 Personen. Die meisten von ihnen kommen aus Afghanistan und aus der Russischen Föderation, gefolgt von Pakistan, Libyen, Irak und Indien. Jeweils vier Prozent kommen aus Syrien, Georgien, Tunesien, Marokko und dem Libanon. Und es sind meist jüngere Männer. Die am stärksten vertretenen Gruppen sind Personen zwischen 20 und 25 Jahren (642). 632 sind zwischen 25 und 30 Jahre alt. Nur 30 Personen sind über 60 Jahre alt. 74 Prozent sind Männer.



Die Flüchtlinge machen knapp ein Viertel der Ausländer in Dresden aus. Insgesamt leben hier 41 420 Migranten. Die Einwohnerzahl liegt bei knapp 560 000.

Warum klappt das mit dem Ausreisen nicht und wie viele betrifft das?



Vollziehbar ausreisepflichtig heißt es im Amtsdeutsch, wenn der Betroffene unverzüglich oder bis zu einem Termin Deutschland verlassen müsste. Zu Ende Januar betraf das 1338 Flüchtlinge. Im Januar 2015 waren es 613, und Anfang 2017 genau 1070 Betroffene. Die Zahl steigt, weil aufgrund der steigenden Flüchtlingszahlen auch mehr Anträge vom Bundesamt für Migration entschieden wurden. „Die Zahl der vollziehbar Ausreisepflichtigen ist schneller gewachsen als die Zahl der Personen, die durch die Landesdirektion abgeschoben werden konnten“, so Sozialbürgermeisterin Kristin Kaufmann (Linke). Denn auch das sei durch Fristen und Widersprüche ein längeres Verfahren. Wie lange es dauert, hänge vom Einzelfall ab.

Wie wohnen die Asylbewerber und wie viele Plätze stehen leer?



Das Sozialamt hat derzeit 2 951 Menschen untergebracht. 1 785 davon leben in zur Verfügung gestellten Wohnungen, 1 166 in Wohnheimen und 397 sind bei Privatleuten untergekommen. In den von der Stadt gemieteten Wohnungen sind aktuell 177 Plätze frei, in den Heimen 282 Plätze.

Bis wann ist die Stadt an die Unterkünfte gebunden?



Insgesamt hat die Stadt noch 16 Wohnheime. Für drei davon laufen in diesem Jahr die Mietverträge aus. Für zehn weitere Heime laufen die Verträge gestaffelt aus, der letzte Vertrag dann 2026. Für die Wohnungen enden in diesem Jahr 134 Verträge und im kommenden Jahr 208. Im vergangenen Jahr wurden zehn Wohnheime geschlossen, eines an die Obdachlosenhilfe abgegeben und 380 Wohnungen gekündigt.

Was kosten die Wohnheime und Wohnungen die Stadt?



Die Preise sind individuell. Bei den Wohnheimen liegen diese zwischen 250 000 und 6,8 Millionen Euro pro Jahr. Die Verträge für die beiden Hotels, die am teuersten sind, werden Ende dieses Jahres beendet. Für die Wohnungen liegt die durchschnittliche Miete bei 650 Euro pro Monat, plus 157 Euro Verwaltungskosten und gut 30 Euro pro belegten Platz. Im Durchschnitt hat jede Einheit vier Plätze.

Wie läuft die Integration, was sind aktuell die Hauptaufgaben?



In den Unterkünften gibt es eine soziale Betreuung, die freie Träger übernehmen. So sollen die Asylsuchenden Tipps zu Sprache, Bildung, Arbeit, Gesundheit, Wohnen, kulturelle Vielfalt und Integration erhalten. Die Integrationskurse mit Deutschunterricht werden nur sachsenweit erhoben. Laut Integrationsministerium wurden im vergangenen Jahr 3 270 Berechtigungen, Verpflichtungen und Zulassungen dafür erteilt, plus 588 für Kurswiederholer. Mehr als 2 000 haben 2017 einen Kurs beendet.

Wie viele Flüchtlinge arbeiten und in welchen Berufen?



Für Arbeitsgelegenheiten und Integrationsmaßnahmen stehen derzeit 380 Plätze zur Verfügung, die gut belegt sind. Rund 1 000 Flüchtlinge sind sozialversicherungspflichtig beschäftigt, also in Ausbildung oder haben Arbeitsplätze. Mit 235 Personen sind die meisten im Gastgewerbe tätig.

Wie viel kosten Unterkunft und Integration die Stadt?



Laut Hochrechnung des Sozialbereiches liegen die Kosten für 2017 bei etwas mehr als 52 Millionen Euro. Die Unterbringung ist mit gut 24 Millionen Euro am teuersten. Laut Kaufmann erwartet die Stadt ein Defizit von mehr als 14 Millionen Euro, weil Bund und Land nicht alles erstatten.

