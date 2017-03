Mehr als 10 000 Pflegebedürftige im Landkreis Es gibt mehr Patienten, die Pflegereform hat Verbesserungen gebracht. Ein großes Problem bleibt aber.

Mehr Personal, das mehr Zeit für Gespräche mit den Patienten hat – das ist ein erklärtes Ziel der Pflegereform. Patienten werden mehr, doch Pfleger fehlen.

Seit Jahresbeginn greifen die neuen Pflegegesetze – Zeit für eine erste Bilanz. Laut Statistischem Landesamt bekommen derzeit 167 000 Sachsen Geld von der Pflegeversicherung, weil sie pflegebedürftig sind. Etwas mehr als 10 000 Menschen betrifft das im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge. Vor sechs Jahren waren es noch 3 000 Menschen weniger. Nur knapp jeder dritte Pflegebedürftige im Landkreis wird vollstationär in einem Heim betreut. In Zukunft ist damit zu rechnen, dass mehr Menschen in der Region Pflege brauchen. Dank der neuen Pflegegesetze können nun sogar mehr Menschen Geld von der Pflegekasse bekommen als vorher.

Denn das Pflegestärkungsgesetz soll genau das tun, was sein Name sagt: die Pflege stärken. Aus den drei Pflegestufen sind seit Jahresbeginn fünf Pflegegrade geworden. Mit dieser Maßnahme sollte die Schwelle abgesenkt werden, damit auch Menschen ohne augenscheinlich körperliche Gebrechen von der Pflegeversicherung profitieren können. Denn nun gilt als entscheidendes Kriterium für die Pflegegrade nicht mehr, wie stark jemand körperlich oder psychisch eingeschränkt ist. Entscheidend ist jetzt die Selbstständigkeit. Besonders bedenken wollte der Gesetzgeber dabei Demenzkranke sowie Menschen, die körperlich fit sind, zunehmend aber Hilfe im Alltag benötigen. Wird ihnen der Pflegegrad 1 zugeordnet, bekommen sie nun 125 Euro im Monat. Das Geld können sie etwa für eine Haushaltshilfe verwenden.

Bei den meisten Betroffenen sollen diese Maßnahmen zu „höheren beziehungsweise deutlich höheren Leistungen führen“. Das verspricht das Bundesgesundheitsministerium auf einer Internetseite zum Thema. „Es gilt: Niemand wird schlechtergestellt.“

Diese Aussage ist allerdings nicht ganz korrekt. Wer erst ab diesem Jahr zur Pflege in ein Heim kommt, könnte deutlich mehr – mitunter mehr als 1 000 Euro – zuzahlen als jemand, der schon vorher einen Heimplatz hatte. Teurer wird es vor allem für Pflegebedürftige in den unteren Pflegegraden, die in einem Heim betreut werden. Wer einen höheren Pflegegrad hat, muss weniger zuzahlen. Denn mit dem neuen Gesetz wurde der Eigenbeitrag, den Heimbewohner für ihre Pflege zuzahlen müssen, über alle Pflegegrade vereinheitlicht. Er ist nun nicht mehr abhängig von der Höhe der ermittelten Pflegestufe.

„Das hilft uns sehr, wenn wir mit den Angehörigen über die Pflege diskutieren“, sagt Jens Albinus. Er leitet die stationäre Pflege des Freitaler Kreisverbandes des Deutschen Roten Kreuzes. Dazu gehören Pflegeheime in Freital, Bannewitz, Dippoldiswalde und Dresden. „Bis zum vergangenen Jahr war es manchmal schwierig, die Familien davon zu überzeugen, dass ihre Angehörigen mit zunehmendem Alter auch mehr Pflege brauchen“, so Albinus. Wurde jemand dann hochgestuft, stieg auch der Eigenanteil. Wessen Rente dann nicht mehr reichte, konnte Hilfe beim Sozialamt beantragen. Diese Hilfe zur Pflege gibt es weiterhin. Ansonsten habe sich in der stationären Pflege nicht viel geändert. „Ich finde die Reform gut, wenn sie so bleibt“, sagt Albinus. Klagen könne er nicht, seine Pflegeheime seien immer voll.

Als ein Ziel der Pflegereform hat Jens Albinus ausgemacht, dass ältere Menschen möglichst lange zu Hause gepflegt werden sollen – auch mithilfe eines ambulanten Pflegedienstes. Genau an der Stelle setzt seine Kritik an. „Leider hat der Gesetzgeber die Rechnung ohne den Wirt gemacht – denn die ambulanten Pflegedienste können das nicht stemmen. Sie finden einfach nicht genügend Pfleger.“ Mittlerweile sei es so, dass sich Pflegedienste die begehrten Fachkräfte untereinander abwerben würden. „Wenn ich jemanden zum Vorstellungsgespräch einlade, müsste ich ihm danach sofort den fertigen Vertrag unter die Nase halten“, so Albinus.

Die Zahl der Menschen, die in der Pflege arbeiten, ist in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen. Derzeit sind in Sachsen bei stationären und ambulanten Pflegediensten etwa 63 000 Menschen angestellt, im Landkreis sind es rund 3 600.

Dass Fachkräfte fehlen, bestätigt auch Katrin Stelzig von der Diakonie Pirna. „Bei Ausbildungsmessen, etwa im Pirnaer Berufsschulzentrum, hatten wir zuletzt fast keine Interessenten mehr“, sagt die Fachbereichsleiterin für Pflege. Am Geld liege das nicht. Durch den Tarifvertrag für die Diakonie in Sachsen würde ein Altenpfleger genau so viel verdienen wie ein Krankenpfleger. Ansonsten begrüßt auch sie die Reform. „In unserem Pflegeheim in Graupa könnten wir zu den bisherigen 14 Vollzeitpflegekräften nun eineinhalb weitere einstellen.“ Sie findet nur keine. (mit SZ/dob)

