Mehr als 100 Schüler beim Buchsommer Mit einem Fest endet die Leseaktion. 72 Kinder haben in den Ferien mehr als drei Bücher gelesen.

Juli Schützel (links) und Lilli Kluge beteiligten sich am Buchsommer der Harthaer Bibliothek. Sie bekamen zur Abschlussveranstaltung ein Zertifikat. © André Braun

Das ist ein neuer Rekord für die Harthaer Bibliothek. 106 Kinder und Jugendliche haben in diesem Jahr am Buchsommer teilgenommen. 72 von ihnen erhalten ein Zertifikat. Dafür mussten sie nachweisen, dass sie mindestens drei Bücher gelesen haben. „Es gibt aber auch Kinder, die in mehr als fünf Büchern geschmökert haben“, so Ines Just, Mitarbeiterin der Bibliothek. Mehr als 400 Bücher seien im Rahmen des Buchsommers ausgeliehen worden.

Wer ein Zertifikat erhielt, nahm an einer Auslosung für drei Büchergutscheine teil. Allerdings musste keiner der Schüler ohne einen Preis nach Hause gehen. Mit Unterstützung der Kreissparkasse Döbeln, der VR-Bank Mittelsachsen und dem Edeka Reichelt war es den Mitarbeiterinnen der Bibliothek gelungen, Geschenke für diejenigen bereitzustellen, die sich am Quiz beteiligten. Bei diesem waren Fragen rund ums Buch zu beantworten. „Auch wenn diese nicht ganz einfach waren, haben die meisten Kinder alles richtig beantwortet“, so Sophia Wolfram, die den Fragebogen auswertete.

Zu Gast war die Kinder- und Jugendbuchautorin Amanda Koch. Sie stellte aus der Trilogie „Die Wächter von Avalon“ den ersten Band vor. Die Mädchen und Jungen lauschten der Fantasiegeschichte, die auf der Grundlage der keltischen Mythologie entstanden ist, und stellten anschließend der Autorin viele Fragen. „Ich möchte euch mit meinen magischen Geschichten nicht nur bezaubern. Ihr sollt erfahren, wie wichtig es ist, auf die eigene Stimme zu hören und seinem Herzen zu vertrauen“, so Amanda Koch.

Juli Schützel (11) und Lilli Kluge (11) haben in den Ferien drei Bücher gelesen und das Zertifikat bekommen. Lilli gefiel am meisten die Geschichte einer großen Familie, die auf Schatzsuche geht. Lilli hat schon öfter am Buchsommer teilgenommen, weil sie gern liest. „Ich lese nur Bücher, die mich interessieren. Gleich ob Krimi oder Erzählung, es kommt auf das Buch darauf an“, so Juli. Sie ist zum ersten Mal beim Buchsommer dabei und hat das Buch „Panik im Freizeitpark“ besonders gern gelesen. Dabei handelt es sich um eine spannende Detektivgeschichte. Beide Mädchen fanden das Fest super.

