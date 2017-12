Mehr Abrisse als im vergangenen Jahr Die Zahl der abgerissenen Gebäude in Zittau steigt weiter an. 2017 mussten unter anderem die Kaufhalle Ost und die „Totenschänke“ am Krematorium weichen.

In Zittau wurden 2017 mehr Gebäude abgerissen als im letzten Jahr. (Symbolbild) © Symbolbild: dpa

Zittau. 2017 sind mindestens 16 Gebäude in Zittau und den Ortsteilen dem Erdboden gleich gemacht worden. Das geht aus einer Antwort der Stadtverwaltung und den Aufzeichnungen der SZ hervor. Im vergangenen Jahr waren es mindestens sieben.

2017 sind die Kaufhalle Ost, der Anbau für die Kaufhalle Mitte, das Gemeindeamt Dittelsdorf, die Gerhart-Hauptmann-Straße 73, die Baracke am Sportplatz und ein Wohnhaus in Wittgendorf, die August-Bebel-Straße 35 in Hirschfelde, die Hauptstraße 234, die Bahnhofsstraße 34 und 36, die Dornspachstr. 31, die Dr.-Friedrichs-Straße 7, die Schrammstraße 17, die Kieslerstraße 13, das Haus an der Ecke Neue /Weststraße sowie die „Totenschänke“ am Krematorium abgerissen worden. In den meisten Fällen handelte es sich um leerstehende, marode Gebäude. (szo/tm)

