Mehr Abgrenzung zum Populismus Im Landkreis Meißen wächst der Populismus. Zudem sei ein Rechtsruck zu spüren.

SPD-Kreistagsfraktionschef Thomas Gey. © Archiv/Claudia Hübschmann

Im Landkreis Meißen wächst der Populismus. Zudem ist ein Rechtsruck zu spüren. Diesen Aussagen von Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) in einem SZ-Interview stimmt der SPD-Kreistagsfraktionschef Thomas Gey zu: „Auch wenn diese deutlichen Worte ziemlich spät ausgesprochen wurden.“

Die von de Maizière diagnostizierte Krise der Volksparteien ist ebenfalls nicht zu leugnen, stellte Gey in einer Mitteilung an die SZ weiter fest. Umso dringender sei es, dass die führenden CDU-Politiker im Landkreis, gegen rechtspopulistische Ausfälle in den eignen Reihen deutlich Stellung beziehen. Jüngstes Beispiel dafür, dass dies nicht ausreichend geschieht, war „die menschenverachtende Facebook-Äußerung des Meißner CDU-Stadtrats Jörg Schlechte, die lediglich eine müde Verwarnung zur Folge hatte, obwohl Herr Schlechte schon mehrfach durch rechtspopulistische Äußerungen aufgefallen war“.

Gey: „Auch in dieser mangelhaften Abgrenzung der CDU gegenüber rechtspopulistischen und menschenverachtenden Aussagen aus den eigenen Reihen zeigt sich die Krise der Volksparteien.“ (SZ)

