Megawattstunde Leag-Strom kostet bis zu 160 Euro Hohe Strom-Nachfrage im Januar.

Das Kraftwerk Boxberg © Wolfgang Wittchen

Freude und Leid lagen in den vergangenen Wochen für die Lausitz Energie Bergbau AG und die Lausitz Energie Kraftwerke AG (Leag) eng beieinander. Über die milden Weihnachtsfeiertage musste das Unternehmen die Leistung seiner Braunkohlekraftwerke in Boxberg, Schwarze Pumpe, Jänschwalde sowie Lippendorf bei Leipzig von insgesamt 9 000 Megawatt auf 3 200 Megawatt zurückfahren. Dafür gab es mehrere Gründe, sagte am Dienstag Leag-Vorstandsvorsitzender Helmar Rendez in Cottbus. So drängten über Weihnachten reichlich Wind- und Sonnenenergie in die Stromnetze. Außerdem pausierten über die Feiertage zahlreiche Unternehmen und brauchten demzufolge auch keinen Strom.

Ganz anders entwickelte sich die Strom-Nachfrage im Januar: Während der dunklen und windarmen Frost-Periode vom 15. bis 26. Januar brachten alle Leag-Kraftwerke 100 Prozent Leistung. Der Konzern konnte so viel Strom verkaufen, dass er zeitweise sogar seinen Eigenbedarf drosselte und einige Großgeräte in Tagebauen abschaltete. Für die Kunden der Leag – darunter zahlreiche regionale Energieversorger – stieg der Strompreis in den vergangenen Wochen auf rund 46 Euro pro Megawattstunde. Am eiskalten 24. Januar kostete eine Megawattstunde Leag-Strom sogar bis zu 160 Euro. Vor einem Jahr, im milden Winter 2015/16, lag der Preis bei etwa 20 Euro je Megawattstunde. „Solche Preise sind für kein Energie-Unternehmen kostendeckend“, sagte Rendez. Erst ab etwa 30 Euro könne er „ruhiger schlafen“.

zur Startseite